RUGBY. Pour léguer son savoir, Rory Kockott reste à Castres avec un nouveau rôle

Dans un communiqué officiel paru ce 1 juillet, le Castres Olympique a annoncé que Rory Kockott resterait au club dans un nouveau rôle.

Durant toute sa carrière, le demi-de-mêlée a embêté beaucoup des joueurs du Top 14 qu’il a pu croiser. Réputé pour sa capacité à faire déjouer l’adversaire et son attitude flirtant continuellement avec la limite, Rory Kockott a décidé de transmettre ses talents. Dans un communiqué paru ce vendredi 1 juillet, l’international français et le Castres Olympique dévoilent son nouveau rôle. Il remplace Joe Worsley. Dans la publication officielle du club, la légende du CO explique son choix : “La passion que j’éprouve pour le club et pour la ville va bien au-delà de cela et je suis très heureux de pouvoir intégrer le staff de Pierre-Henry Broncan pour lequel j’ai la plus grande considération et auquel j’espère amener ma contribution pour permettre au CO de rester au plus haut niveau.” En rapport aux propos tenus par sa femme sur sa fin de carrière, il réagit également ainsi : "La fin de saison difficile que j’ai vécu a amené mon entourage à avoir des réactions publiques inadéquates et je le regrette." TOP 14. Castres. ''La manière dont sa carrière a pris fin est plus qu'irrespectueuse'', lance la femme de KockottDès la reprise, il prend donc la direction de la défense castraise en tant qu’entraîneur de ce secteur de jeu. Après Rodrigo Capó Ortega, c’est une autre légende du club qui reste fidèle au navire même après sa retraite. Une nouvelle qui va ravir sans aucun doute la grande majorité des supporters tarnais. A contrario, leurs futurs adversaires peuvent déjà préparer leurs offensifs à essuyer la “Méthode Kockott” dès la rentrée. Un acteur iconique du Top 14 dans un nouveau rôle qui fera sans nul doute réagir la plupart des amateurs de ballon ovale de l’hexagone. Quant à savoir s’il compte le faire à cause de la frustration ou de la sympathie pour le “Rory national”, ils auront l’été pour se décider.