VIDEO. RUGBY. Pour la première fois, le jeune Mathias Dantin est allé encourager son équipe de Bagnères-de-Bigorre

À l'occasion du match opposant Bagnères-de-Bigorre à Nafarroa ce dimanche 19 février, le jeune Mathias Dantin a fait sa première sortie depuis son accident survenu lors d'une rencontre UNSS.

Une première sortie symbolique

Depuis son accident, il y a deux mois, lors d'un match UNSS, Mathias Dantin n'était pas revenu voir ses anciens camarades. Le jeune de 17 ans, désormais tétraplégique, était depuis le mois de janvier en rééducation du côté de Cambo-les-Bains. Pour le match opposant son ancienne équipe à celle de Nafarroa, Mathias Dantin est venu apporter le ballon aux deux capitaines, sur son fauteuil roulant électrique, afin d'immortaliser le moment, qui était chargé d'émotion. Si toutes les personnes présentes lors de l'événement ont pu être touchées par cette scène, c'est son papa, Jérome Dantin, qui a témoigné auprès de France Bleu, toute sa joie de voir son fils retrouver les terrains, de l'extérieur : " Après deux mois de douleur, c'est une fierté de le voir auprès des siens, auprès de ses amis, d'autant que les premiers jours ont été évidemment compliqués quand il a fallu prendre conscience de ce qui lui était arrivé. Et depuis, ça se passe bien à Cambo, il travaille et se donne du mal. Quant à nous, avec sa mère, on a, disons, une double vie entre ici et Bagnères. Ça fait des déplacements, on a été obligé d'arrêter notre travail pour s'occuper de lui, faire les démarches. Et préparer l'avenir, parce que la vie continue."

Puis, après une belle victoire de son équipe, Bagnères-de-Bigorre, 23 à 8, pour le compte de la 17 ème journée de Fédérale 1, le jeune Mathias s'est retrouvé au milieu des joueurs de l'équipe première, pour une photo fort sympathique. Enfin, l'adolescent de 17 ans a retrouvé son grand-père, et accompagné de quelques musiciens, a chanté en chœur "Hegoak", ainsi que "Mon Dieu que j'en suis à mon aise", représentant un beau moment de partage. La cagnotte de la bourriche du match, organisée par le club de Nafarroa, a été reversée à la famille Dantin, et même doublée par les Socios du club.