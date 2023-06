RUGBY. Pour la demi-finale du TOP 14, quelle composition va nous réserver le Stade Toulousain ?

Flopée d'internationaux et retours de blessures, l'effectif du Stade Toulousain a fière allure avant la demi-finale de Top 14 à San Sebastián. Ugo Mola devrait se casser la tête une fois de plus.

Une équipe (presque) au complet

Cette année, entre les doublons pour les matchs internationaux, les joueurs blessés et le nombre de matchs dans les pattes, c'est peut-être un miracle si Ugo Mola et son staff n'ont pas trop de blessures importantes à déplorer. Néanmoins, la ligne de trois-quarts est bien handicapée avec l'absence de Jaminet et de Capuozzo. L'arrière de l'équipe de France a repris la course, mais devrait être juste pour affronter Bordeaux. Quant à Capuozzo, il soigne toujours son omoplate, au CERS de Saint-Raphaël. Pierre-Louis Barassi est également sur le chemin du retour. Néanmoins, l'homme à tout faire côté toulousain, Juan Cruz Mallía, serait, d'après Rugbyrama, très incertain pour la demi-finale. L'Argentin a été victime d'une commotion cérébrale face à Brive lors du dernier match de Top 14. Dans le pack, Charlie Faumuina et Selevasio Tolufua postulent bien à une place dans les 23, après de légères blessures. Parmi les cadres, aucune inquiétude à avoir pour la charnière Dupont-Ntamack, tout comme pour Cros, Marchand, Mauvaka, Roumat ou encore Ramos. Thibaud Flament devrait aussi être de la partie, lui qui a repris le contact il y a deux semaines.

La composition probable