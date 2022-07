RUGBY. ‘‘On ne pouvait pas rêver mieux’’, Ouedraogo parle de son jubilé devant un stade plein

Fulgence Ouedraogo, Louis Picamoles et François Trinh-Duc organisent leur jubilé ce samedi 30 juillet.

La liste des joueurs présents est belle. Tellement belle qu’ils seraient compliqués de choisir qui citer parmi tous les grands joueurs qui se présenteront ce samedi 30 juillet au stade Sabathé de Montpellier. Alors pour couronner leur belle carrière, nous ne citerons que les principaux concernés, Louis Picamoles, François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo. Ces trois joueurs se sont connus très jeune à l’école de rugby du Pic Saint-Loup avant de faire, notamment, les beaux jours du Montpellier HR. Par ailleurs, le capitaine emblématique du MHR, Fulgence Ouedraogo, était l’invité de L'intégrale Sport sur RMC. Il évoque le point final en commun des trois carrières qui ont marqué le rugby local. RUGBY. Guichets fermés pour le jubilé de Trinh-Duc, Picamoles et Ouedraogo



Dans son échange avec les journalistes de RMC, le champion de France 2022 déclare : “On ne pouvait pas rêver mieux. C’était quelque chose qui nous tenait à cœur de faire notre jubilé à Sabathé, le stade de nos débuts.” Par la suite, il évoque également les sentiments qui entourent une fin de carrière des plus gratifiantes, avec un titre en poche et devant un stade plein de 4 000 personnes. Fulgence Ouedraogo déclare : “On était avec Louis à Sabathé il y a encore quelques minutes… On se dit qu’on va mettre 4 000 personnes à nouveau dans ce stade. C’est beaucoup d’émotions, on est très excités à l’idée de vivre cette journée et ce moment-là.”