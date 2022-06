RUGBY. Carton rouge pour un remplaçant, que dit la règle ? [ARBITRAGE]

La demi-finale retour entre Massy et Albi nous a offert une scène plutôt inhabituelle. Deux remplaçants du côté de Massy ont été sanctionnés d’un carton rouge. Voyons ce que dit la règle.

Vainqueur contre toutes attentes, lors de la demi-finale aller face à Massy au Stadium d’Albi. Le week-end dernier, les Albigeois se déplaçaient en terres massicoises pour tenter de conserver son avance et décrocher leur billet pour la PRO D2. Si les Tarnais ont réussi à tenir tête aux Massicois pendant près dans les premiers instants du match, à la demi-heure de jeu, les Franciliens allaient passer la seconde. Une rencontre qui s’annonçait plus que jamais disputée, mais qui pourtant s’est transformée en match à sens unique. Les visiteurs encaisseront pas moins de 6 essais et s’inclineront 40-10. C’est donc Massy, 3 ans après sa descente, qui retrouvera les terrains de PRO D2 l’année prochaine.

Un match marqué par l’envie débordante des Essonniens, mais aussi par l’indiscipline et les altercations entre les deux équipes. L’arbitre de la rencontre aura sorti pas moins de 6 cartons, dont 3 rouges, et tout cela en l’espace d’une seule mi-temps. Des altercations qui nous ont offert une scène que l’on n’a pas l’habitude de voir sur les terrains. On joue la 68e minute, Massy inscrit son 5e essai de la rencontre et au moment de transformer, a lieu une échauffourée entre les joueurs albigeois et les remplaçants de Massy. Les esprits se calment avant qu’une nouvelle fois, un remplaçant de Massy, ne viennent remettre de l’huile sur le feu.

L’arbitre du jour calme tout le monde et distribue un carton rouge côté albigeois et un autre côté du côté de Massy, à un remplaçant. L’arbitre convoque à nouveau un remplaçant massicois, auquel il distribue également un carton rouge. Vient alors un moment de flottement, les entraineurs de Massy n’ont sorti aucun joueur de champ. Or, l’officiel de la rencontre les rappelle à l’ordre, et leur fait comprendre qu’ils doivent sortir 2 joueurs présents sur le pré. Chose qui sera faite quelques instants. Mais, que dit la règle exactement ?

Point Arbitrage : Article 4.4 : Si un joueur ayant le statut de remplaçant est exclu définitivement par l’arbitre ce dernier demandera au capitaine du remplaçant concerné de faire sortir un de ses coéquipiers de l’aire de jeu (sauf un joueur de 1ère ligne) jusqu’à la fin de la rencontre. Le joueur ainsi désigné prendra place sur le banc des remplaçants de son équipe et celle-ci jouera avec un joueur de moins pendant le reste de la partie. Le joueur sorti sur désignation de son capitaine pourra cependant revenir en jeu dans le cadre d’un remplacement.

M. Descotes, arbitre de cette demi-finale retour, a donc parfaitement fait appliquer la règle. En revanche, pour Massy, qui dispute la finale face à Soyaux-Angoulême ce week-end, il faudra se passer de ses joueurs qui ont écopé d'un carton rouge face à Albi.