RUGBY. Montpellier. Zach Mercer : ''Ce mec ne voulait pas de moi à Castres''

Excellent avec Montpellier cette saison, le troisième ligne centre Zach Mercer aurait pu jouer pour un autre club français... Le Castres Olympique !

Cette année, Zach Mercer a été l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, voire le meilleur. Habile balle en main, l'Anglais a su parfaitement trouver sa place dans l'effectif du MHR, avec 32 matchs joués cette saison. En témoigne sa finale face à Castres vendredi dernier, où Mercer a constamment mis dans l'avancée son équipe. Une performance incroyable, à l'image de sa saison, et qui pose question quant à sa non-sélection en équipe d'Angleterre. Mais ce qui rend encore plus impressionnant ses prestations, c'est que Mercer n'est arrivé au MHR que depuis un an ! Une acclimatation éclair, dans un championnat pourtant compliqué à apprivoiser. Après avoir été sacré avec Montpellier, l'Anglais est notamment revenu sur son arrivée au MHR, mais a également livré une anecdote assez folle : il aurait pu rejoindre un autre club du Top 14. Et ironie du sort, celui-ci n'est d'autres que... Le Castres Olympique.

En effet, le numéro 8 de Montpellier a avoué avoir été proche de signer avec le CO. Un transfert qui n'aura jamais vu le jour, à cause notamment d'une personne, Pierre-Henry Broncan, qui trouvait ce dernier trop feignant sur le terrain. C'est Zach Mercer lui-même qui a révélé cette information, dans des propos relayés par Rugbyrama : "Ce mec ne voulait pas de moi à Castres". Une erreur de jugement qui aura ensuite permis à l'Anglais de rejoindre Montpellier, avec le succès qu'on lui connaît. Malgré cela, Broncan et Mercer ont échangé de larges sourires après la finale, la preuve qu'il n'y a aucune animosité entre les deux hommes. Néanmoins, Pierre-Henry Broncan a dû bien regretter ce choix vendredi soir, après avoir vu le match de Mercer face à ses protégés...

