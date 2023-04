RUGBY. ''Mon corps et ma tête ne suivent plus'', à 34 ans, cet ancien Tricolore stoppe sa carrière !

Un des grands joueurs de cette dernière décennie sort par la petite porte. À 34 ans et sans club, Benjamin Fall a pris la décision de mettre un terme à sa carrière, meurtri par les blessures à répétition.

Des blessures comme principale cause !

C'est alors ce mardi matin, que Benjamin Fall est sorti du silence et a pris la parole sur ses réseaux sociaux, après presque deux ans de silence. L'ancien pensionnaire du Top 14, où il a évolué plus de 10 saisons, a témoigné toutes ses peines, et les raisons de son retrait de la compétition à haut niveau. Sur Instagram, le Langonnais d'origine a adressé un long message à sa communauté, ainsi qu'aux fans de rugby qui ont vu évoluer Fall sur les pelouses des quatre coins de la France. Ce dernier explique : "Cela fait maintenant 2 ans que j’essaye, dans l’ombre et le silence, de revenir à mon meilleur niveau en attendant un dernier challenge intéressant en Top 14, mais mon corps et ma tête ne suivent plus et ne me permettent plus de prétendre à jouer au niveau professionnel."

Les blessures sont alors la principale cause de son arrêt, et lors d'une interview accordée à L'Équipe, l'ailier est revenu plus en détail sur sa décision : "À la suite de mon dernier match professionnel, je souffrais d'une entorse sévère du ligament latéral interne du genou droit et d'une déchirure d'un ligament de la cheville droite. La convalescence a été longue. Aucune date officielle de reprise n'a été arrêtée puisque j'ai encore des douleurs. C'est en partie pour cette raison que j'ai décidé de stopper ma carrière. Ça me permet de mettre fin au massacre."

Une carrière qui aurait dû être plus belle

Malgré ses 14 sélections chez les Bleus, avec Benjamin Fall, il y aura toujours un goût d'amertume et de regret au moment d'évoquer sa carrière. Très vite plongé dans le grand bain, il a brûlé les étapes, tout d'abord en commençant le rugby à 16 ans, puis en étant champion du monde des moins de 20 ans en 2008, seulement 4 ans après. Avec Bayonne, Fall commence à tout juste 19 ans à s'installer dans le groupe professionnel, se voit être médiatisé tôt, et annoncé comme la nouvelle pépite du rugby français. Après une seule saison dans le Pays basque, le Racing 92 débourse 506 000€ pour recruter l'ailier, rachetant au passage ses dernières années de contrat, et faisant de Benjamin Fall le plus gros transfert de l'histoire du rugby français. Ensuite, il remporte le Grand Chelem en 2010, et jongle avec les blessures lors de son passage dans la capitale. À la suite de ses 4 saisons au Racing 92, Fall pose ses valises à Montpellier, où il remportera le Challenge européen en 2016, avant de disputer la finale de Top 14 en 2018. Néanmoins, les pépins physiques freineront sans cesse son ascension, autant en équipe de France qu'en club. Au total, Benjamin Fall a connu trois sélectionneurs, sans jamais réussir à s'imposer durablement. En 2021, il avait rebondi à Oyonnax en ProD2, après une année entière de disette, sans club, n'étant pas conservé au MHR à la fin de la saison 2019-2020. Finalement, il n'aura joué que 13 matchs, avant de stopper sa carrière, et de sortir par la petite porte.

RUGBY. Les clubs du Top 14 ont-ils trouvé du succès en Coupe d'Europe ? On vous dit tout !