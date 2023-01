RUGBY. La visite surprise et réconfortante des joueurs du Stade Toulousain à Mathias Dantin

Alors que les nombreux messages de réconfort affluent pour soutenir le jeune Mathias Dantin, les joueurs du Stade Toulousain ont directement rendu visite au jeune rugbyman !

Il y a maintenant quelques semaines, que nous apprenions la terrible blessure de Mathias Dantin, victime d'une mauvaise chute suite à un plaquage subi dans le cadre d'un match UNSS avec son établissement scolaire. Ce jeune joueur du Stade Bagnérais est devenu tétraplégique, lui qui avait commencé le rugby depuis peu. Cette histoire a énormément touché le monde de l'ovalie, et les messages de soutien continus d'être adressé au jeune Mathias, et à sa famille.

Une visite particulière à l'hôpital

Alors que les joueurs du Stade Toulousain préparent le match de Champions Cup contre les Sharks, quelques-uns d'entre eux ont pris le temps de venir passer un moment avec Mathias Dantin, afin de lui témoigner tout leur soutien. À l'image des photos partagées par le club du jeune joueur, nous pouvons retrouver Antoine Dupont, Romain Ntamack, Alban Placines, Alexandre Roumat, Mathis Lebel, Cyril Bail, Anthony Jelonch, Julien Marchand ou encore Sofiane Guitoune.

Un immense MERCI aux formidables joueurs du @StadeToulousain qui sont venus rendre visite à Mathias cet après-midi dans sa chambre d'hôpital à Toulouse 🙏... ❤️🖤 🖤🤍 #CourageMathias #FamilleST #FamilleSB pic.twitter.com/qAFOmmYmly — STADE BAGNERAIS (@StadeBagnerais) January 10, 2023

Ces stars du Stade Toulousain ont ensuite relayé, de leur côté, les images immortalisées à l'hôpital avec le jeune joueur. Cet engagement du Stade Toulousain correspond totalement aux valeurs que véhicule le rugby. Les parents du garçon ont confié : "Il y avait énormément de bonheur, d'admiration et de fierté dans les yeux de notre fils" (France 3), après ce beau geste. L'accident de Mathias Dantin n'est également pas sans conséquence, car après ce terrible incident, les compétitions de rugby à XV ne seront plus autorisées dans les collèges et les lycées, tandis que la pratique à V reste possible. Une fois de plus, nous témoignons tout notre courage et notre soutien à Mathias, ainsi qu'à sa famille !