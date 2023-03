RUGBY. Les secrets de la défense du XV de France viennent-ils de Perpignan ?

L’Équipe souligne les liens insoupçonnés entre Shaun Edwards, en charge de la défense du XV de France, et Steve McNamara, coach des Dragons Catalans.

Ce samedi 25 mars, un article publié par L’Équipe met la lumière sur l’un des hommes forts du XV de France. Dans les colonnes du quotidien sportif, Shaun Edwards a rappelé son amour pour le rugby à XIII. En particulier, il met en avant son intérêt pour l’organisation et les attitudes défensives des Dragons Catalans, seule équipe française treiziste évoluant en Super League. Et cette connexion est loin d’être absurde. L’entraîneur de la défense de Galthié et Steve McNamara, coach des Dragons Catalans, ont joué ensemble en sélection par le passé.

Toujours selon des propos recueillis par le média sportif, l’entraîneur du club perpignanais avoue qu’ils partagent “des idées sur (leurs) systèmes défensifs” sans intervenir “directement auprès des joueurs.” En supplément, le technicien présent depuis 2017 confie apporter “son éclairage” sur le XV de France à son compère. Parallèlement, Shaun Edwards ne manque pas de souligner le lien entre l’actuel deuxième de Super League et la sélection quinziste tricolore :

Il n'y a évidemment pas de rucks, donc pas de gratteurs, mais dans l'approche, c'est la même chose. J'étais au stade lors de la victoire face à Hull (38-6, le 3 mars), et ils m'ont vraiment impressionné, en attaque comme en défense. Leur système est très similaire à celui du XV de France dans ses objectifs : la vitesse de ligne, une bonne connexion entre les joueurs et la pression sur l'adversaire. En défense, le plus important, c'est l'attitude.”

À XIII, Shaun Edwards avait déjà soif de victoires

Durant sa carrière, il a brillé en tant que treiziste convaincu. Il faut dire que dans la région où a grandi l’Anglais, le rugby roi n’est pas forcément celui dont on a l’habitude. Au nord de l’Angleterre, à Wigan plus précisément, c’est le rugby à XIII qui règne en maître au côté du football. Joueur professionnel de 1983 à 2000, il a expérimenté diverses sélections à une quarantaine de reprises. La plupart d’entre elles se sont faites sous la bannière du Royaume-Uni. Les autres ont vu le jour en Irlande et en Angleterre. Par ailleurs, Shaun Edwards est le joueur le plus titré de l’histoire du rugby à XIII avec pas moins de 37 médailles à son actif. Il a notamment été champion du monde des clubs à trois reprises avec les Wigan Warriors en 1987, 1991 et 1994.

