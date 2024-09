RUGBY. ''Les Rochelais vont venir chez nous pour signer un gros coup'', La Rochelle peut-elle renverser Toulouse ?

Récent vainqueur du promu vannetais en Bretagne, le Stade Toulousain va accueillir La Rochelle, pour la plus belle affiche de cette deuxième journée de Top 14. Aura-t-on droit à une surprise ?

La Rochelle avec des ambitions

La saison dernière, lors de la phase régulière, La Rochelle n'avait pas perdu face au Stade Toulousain, que ce soit lors du match aller comme du match retour. Lors de la première rencontre, les hommes de Ronan O'Gara avaient gagné 29-8 à domicile.

Ensuite, ces derniers avaient failli créer l'exploit au stade Ernest-Wallon, mais avaient encaissé un essai dans les derniers instants par l'intermédiaire de Lucas Tauzin, portant le score à 31-31. Évidemment, lors des deux matchs, Toulouse était partiellement privé de ses internationaux et avec une équipe moins compétitive qu'en phase finale.

Car oui, les joueurs de la ville rose avaient pris leur revanche au Matmut Atlantique de Bordeaux, en demi-finale du Top 14 en balayant les Maritimes 39-23, avec un score de 24-3 dans le deuxième acte. Les deux cartons rouges donnés à Atonio et Wardi n'y étaient pas pour rien.

Pour cette nouvelle saison, Toulouse sera toujours privé d'Antoine Dupont, mais aura tout de même une équipe presque au complet, sans Jelonch ou Baille qui soigne leurs pépins physiques. En face, La Rochelle devrait aligner ses meilleurs joueurs.

Alexandre Roumat, titulaire contre Vannes et leader du pack toulousain, connaît l'enjeu de cette rencontre : "C’est vrai qu’on se croise souvent ces dernières saisons donc les deux effectifs se connaissent par cœur mais chaque affrontement est différent. Ce qui est certain, c’est que les Rochelais vont venir chez nous pour signer un gros coup. À nous de faire le boulot pour l’emporter." (Rugbyrama)

Ce dernier sait parfaitement que chaque week-end sera compliqué, même pour une équipe remplie de talents comme le Stade Toulousain : "Quand tu reçois une grosse équipe dès le deuxième match, il ne faut pas se manquer car tu peux courir après les points que tu as perdus pendant de longues semaines ensuite. Mais bon… Le déplacement à Vannes avait tout du piège, on va ensuite se déplacer à Montpellier qui s’est incliné lors de sa première réception… Ce ne sont que des gros morceaux. Il faut simplement être prêt à combattre tous les week-ends."

L'international tricolore est aussi revenu sur les erreurs commises selon lui sur la pelouse de La Rabine : "L’indiscipline, sans aucun doute. Nous avons commis énormément de fautes au milieu du terrain, ce qui a permis aux Vannetais de nous mettre sous pression dans nos vingt-deux mètres avec des pénaltouches."

"Il faudra gommer ces fautes bêtes face à La Rochelle ce week-end, car on connaît le pack rochelais et sa puissance. Pour le reste, il y avait la place pour un peu plus déplacer le ballon. Je le pense en tout cas. On est resté sur un jeu simple, ce qui a bien fonctionné, mais on peut encore progresser au niveau des repères collectifs pour mieux attaquer."