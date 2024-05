RUGBY. Les Harlequins peuvent-ils stupéfier le Stade Toulousain ? Les clés du match selon la presse anglaise

Match crucial à Toulouse ! Le Stade Toulousain et les Harlequins s'affrontent pour une place en finale de la Champions Cup. Qui triomphera ?

Choc au Stadium ce dimanche entre Toulouse et les Harlequins. Une affiche qui promet des étincelles entre une formation qui rêve d'un sixième titre et une qui court après un premier trophée dans cette compétition. Sur le papier, cette rencontre a tout pour être mémorable. Le Stade Toulousain est l'équipe la plus performante de la compétition, rappelle Planet Rugby. Une formation qui possède aussi une énorme expérience de ces grands rendez-vous. Sans parler du fait qu'elle a remporté cinq de ses six derniers matchs contre des équipes anglaises en Champions Cup.

Cependant, le parcours des Quins invite à la prudence. Ils ont certes été punis lors de la phase de poules par ces mêmes Toulousains. Mais ils ont montré qu'ils avaient les armes pour dominer les cadors du Top 14. Le Racing 92 tout d'abord durant l'hiver et surtout l'UBB de manière incroyable en quart de finale. "Même si Toulouse possède bon nombre d'atouts similaire à Bordeaux, c'est une bête totalement différente", estime le média britannique. A commencer par une composition forte de 14 internationaux.

Devant, seul Willis apporte une touche d'exotisme à un pack entièrement tricolore. Sans parler de son travail dans les rucks et ballon en main. Le huit de devant toulousain allie puissance, technique et mobilité. Si les "gros" se mettent en ordre de marche et dominent leurs homologues, d'aucuns ne donnent pas cher de la peau des visiteurs.

"Ce groupe d'avant pose les bases d'une attaque véritablement meurtrière puisque le Stade Toulousain a gagné plus de mètres (565) et réalisé plus de franchissements (8,7) par match que toute autre équipe lors de la Coupe des Champions cette saison", rappelle Planet Rugby. Si les Quins veulent l'emporter, ils devront rivaliser sur la ligne d'avantage mais aussi dans le jeu au pied. S'ils y parviennent, "ils ont certainement une chance de surprendre."

La formation anglaise est clairement outsider ce dimanche. Mais elle n'entend pas jouer petit bras. Ce n'est pas dans son ADN. Et ce ne sont pas les Bordelais qui diront le contraire. Face à Toulouse, les visiteurs ne vont pas se contenter d'aller chercher les points au pied. "Nous y allons pour marquer des essais. Pour battre Toulouse, à Toulouse il va falloir marquer pas mal d'essais, lance l'entraîneur-chef des Harlequins, Danny Wilson. Si nous essayons simplement de les contenir, nous allons exploser."

Le ton du match est donné. Les locaux savent très bien à quoi s'attendre. Les Harlequins entendent bien déplacer le ballon sur toute la largeur du terrain et mettre de la vitesse. "Cela nous donne les meilleures chances de gagner." Ils savent pertinemment qu'ils n'ont rien à perdre face au club le plus titré de l'histoire de la compétition. Un défi qui, loin d'inspirer la peur dans les rangs anglais, est source de motivation. "Je vois de l'enthousiasme et des sourires sur les visages. C'est la plus grande semaine de l'histoire du club", a martelé Dombrandt cette semaine dans la presse locale.

S'ils veulent s'imposer dimanche au Stadium, les Quins devront "être une meilleure version d'eux-mêmes", estime Wilson. Cependant, ils n'auront plus vraiment l'effet de surprise pour eux. En allant s'imposer de cette manière à Bordeaux, ils ont envoyé un message clair aux Toulousains. Et ces derniers l'ont très bien reçu. Ce n'est plus l'équipe des matchs de poules. Mais bien une formation qui pourrait bien se hisser en finale pour la première fois de son histoire en écartant une nouvelle le Stade en demie.