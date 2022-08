RUGBY. L'équipe de France peut-elle encore reculer au classement mondial ?

La troisième journée du Rugby Championship pourrait entraîner de gros changements dans le classement mondial. La France est pour le moment 2e derrière l'Irlande.

RUGBY. Avec Stephen Perofeta, les All Blacks vont-ils nous sortir une nouvelle perle de leur vivier ?Troisième journée du Rugby Championship ce samedi et de possibles changements au classement mondial. En effet, les Springboks se déplacent chez les Wallabies, tandis que la Nouvelle-Zélande jouera ses premiers matchs de la compétition à la maison contre l'Argentine. À l'heure actuelle, l'Irlande occupe toujours la première place devant la France et l'Afrique du Sud. Mais les All Blacks sont en embuscade avec seulement 0.02 de retard sur les champions du monde. Aussi, la Nouvelle-Zélande passera devant l'Afrique du Sud à la troisième place si elle n'est pas battue par l'Argentine et que les Springboks perdent contre l'Australie. Un revers et la nation à la fougère argentée tombera à la cinquième place pour la deuxième fois ce mois-ci, égalant sa position la plus basse depuis l'introduction du classement en octobre 2003.



La place des Bleus n'est pas en danger ce week-end. En effet, les Springboks ne gagneront pas assez de points pour dépasser la France. Elle sera toujours devant d'au moins 0,60 points. À l'inverse, l'Afrique du Sud perdra deux places si elle perd de plus de 15 points en Australie et la Nouvelle-Zélande bat également l'Argentine. Sachez qu'une victoire de plus de 15 points sur les All Blacks fera monter les Pumas à la sixième place, une position qu'ils n'a pas occupée depuis septembre 2021. Quant aux Wallabies, en difficulté ces derniers temps, et actuellement 7es au classement mondial, ils grimperont au-dessus de l'Écosse à la sixième place s'ils évitent la défaite contre l'Afrique du Sud et que l'Argentine ne bat pas la Nouvelle-Zélande. Cependant, les Wallabies pourraient chuter à la neuvième place en cas de revers. Le pire classement de leur histoire.