RUGBY. Avec Stephen Perofeta, les All Blacks vont-ils nous sortir une nouvelle perle de leur vivier ?

En l'absence de Beauden Barrett, l'ouvreur polyvalent des Blues Stephen Perofeta pourrait avoir une belle chance de briller avec les All Blacks face aux Pumas.

VIDEO. 155 points encaissés, deux tests cauchemardesques pour les Argentins face aux All BlacksLes blessures ont peut-être accéléré les choses, mais selon Ian Foster, il était malgré tout proche d'une sélection avec les All Blacks. En l'absence de Beauden Barrett, Stephen Perofeta a été aligné sur la feuille de match pour recevoir l'Argentine dans le Rugby Championship. Déjà appelé pour la tournée contre l'Irlande, il n'avait jusqu'ici pas joué la moindre minute. Ce week-end, il pourrait découvrir le niveau international. Un parcours logique pour le joueur de 25 ans, récemment élu joueur et arrière de l'année lors des Blues Awards. Perofeta a terminé la saison 2022 du Super Rugby Pacific en tant que meilleur buteur à égalité avec un total personnel de 129 points. Capable d'évoluer avec le numéro 10 dans le dos, il a aidé sa franchise à accéder en finale du championnat à la faveur d'une série de quinze victoires de rang ! "Il se prépare bien, il a été assez impressionnant à l'entraînement. Polyvalent en 15 et en 10, il a un double rôle à apprendre, mais il l'a particulièrement bien fait", a commenté le sélectionneur des All Blacks en conférence de presse. Il aurait pu être aligné la semaine prochaine. Ce sera finalement ce samedi.



Contre les Pumas, Foster attend de lui qu'il joue avec le même naturel qu'en club. Le joueur des Blues reste sur d'excellentes performances depuis plusieurs mois. En 2021, avec Taranaki, il n'a pas perdu un match au sein du championnat local. Il a ensuite été élu meilleur joueur du tournoi. Mais c'est durant les derniers mois en Super Rugby que Stephen Perofeta a grandi. "Quand Stephen est impliqué dans le jeu et qu'il s'affirme, cela signifie généralement de bonnes choses pour cette équipe", confiait son entraîneur il y a quelques mois. Ce dernier n'a pas oublié que c'est Stephen qui avait choisi de prendre les points au pied en bord de touche face aux Chiefs à la maison. Un choix payant. "Il a choisi de prendre ce coup de pied et c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait il y a deux ans." Buteur et très à l'aise balle en main, il a dû aller contre sa nature humble pour prendre les choses en mains. Les compétences techniques et tactiques, il les a toujours eues. Mais il devait oser s'en servir. Ce qu'il est parvenu à faire cette saison.

Il ne lui reste plus qu'à saisir sa chance sous le maillot des All Blacks. "Quand j'étais petit, c'était un rêve. Mais venant d'un petit village, je ne pensais pas que c'était possible. Ça paraissait hors de portée," a confié Perofeta ce jeudi. S'il regrette la blessure de son coéquipier Beauden Barrett, il sait que c'est une chance qu'il doit saisir. Et tirer parti des opportunités, il sait faire. En juin 2017, il avait été appelé l'équipe néo-zélandaise moins de 20 ans au Championnat du monde pour palier une blessure. Il avait alors joué la finale, transformé sept essais et remporté le titre aux dépens des Anglais, 64-17. Cette année-là, il avait aussi été décisif dans la victoire des Blues sur les Lions britanniques et irlandais. A à un peu plus d'un an de la Coupe du monde, il n'aura que peu d'occasions de briller s'il veut être dans le groupe qui ira en France. Richie Mo’ounga et Beauden Barrett sont devant lui dans l’ordre hiérarchique des ouvreurs des All Blacks, tandis que Jordie Barrett et Will Jordan seront probablement sélectionnés devant lui à l’arrière. Reste que sa polyvalence en 10 et en 15 à l'instar de Damian McKenzie pourrait lui permettre d'être du voyage. Mais ce dernier comme Josh Ioane et Bryn Hall sont aussi dans la course.