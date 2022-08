VIDEO. 155 points encaissés, deux tests cauchemardesques pour les Argentins face aux All Blacks

L'Argentine va défier la Nouvelle-Zélande à deux reprises en une semaine pour la première fois depuis 1997. Un très mauvais souvenir pour les Pumas.

Ce samedi, l'Argentine défie la Nouvelle-Zélande dans le cadre du Rugby Championship. Si Beauden Barrett est absent pour cause de blessure à la nuque, l'équipe alignée par Foster ne manque pas de talent. Après la victoire face aux Springboks en Afrique du Sud, les Kiwis comptent bien enchaîner et ne pas lever le pied. Les Pumas, eux, restent sur un succès historique face aux Wallabies dans cette compétition. Mais affronter deux fois les All Blacks en l'espace d'une semaine, c'est une chose aussi rare que dangereuse. Leurs aînés Lisandro Arbizu, Gonzalo Quesada ou encore Mario Ledesma peuvent en témoigner. La dernière fois que l'Argentine s'est frottée à la Nouvelle-Zélande à deux reprises en sept jours, elle a été corrigée comme rarement dans son histoire.

En 1997, les Argentins ont joué cinq matchs en Nouvelle-Zélande et ont perdu quatre, deux les deux face aux All Blacks. Le premier test avait été particulièrement compliqué pour les visiteurs sur la pelouse de Wellington. Il faut dire qu'il y avait du très lourd en face avec quelques-unes des légendes du rugby néo-zélandais comme Sean Fitzpatrick, Josh Kronfeld, Taine Randell, Justin Marshall et Carlos Spencer ou encore Christian Cullen. Et c'était allé très vite, trop vite même. Score final, 93 à 8 et un gros mal de crâne malgré un très bel essai de Tomás Solari en fin de partie.



Quelques jours plus tard, avec un nouveau revers face à Taranaki dans les jambes, les Pumas n'avaient encaissé "que" 62 points face aux locaux. Mais ces derniers avaient une fois de plus régalé à l'image de cet essai de Spencer. Mais c'était les débuts du rugby professionnel en Argentine comme le rappelle Rugby Pass. Depuis, les Argentins ont battu les All Blacks 25 à 15 du côté de Sydney en 2020. Et même si la disparition des Jaguares a été préjudiciable pour la sélection, les Pumas n'en restent pas moins compétitifs avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs du monde. La Nouvelle-Zélande, qui n'a pas encore réglé tous ses problèmes, va donc devoir prendre ce match très au sérieux sous peine de connaître une énorme désillusion.