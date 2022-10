RUGBY. L'équipe de France connaît ses arbitres pour les tests de novembre : Barnes, Peyper et Brace

World Rugby a dévoilé la liste des arbitres pour les tests de l'automne. L'équipe de France retrouvera Jaco Peyper, Wayne Barnes et Andrew Brace.

RUGBY. Un XV de France particulièrement affaibli pour les tests de novembre ?L'équipe de France jouera son premier test de l'automne dans un moins jour pour jour. Les Bleus de Fabien Galthié vont retrouver l'Australie au Stade de France le 5 novembre. Les Tricolores auront l'envie de poursuivre leur série de victoires (10) et de prendre leur revanche par rapport à la tournée estivale de 2021. C'est le Sud-Africain Jaco Peyper qui sera au sifflet de cette rencontre tandis que l'Anglais Wayne Barnes aura en charge le choc que la planète ovale attend depuis des mois. Le 12 novembre au Vélodrome de Marseille, les hommes de Galthié accueilleront l'Afrique du Sud. Une première entre ces deux nations depuis novembre 2018 et un succès 29 à 26 des Boks. À moins d'un an de la Coupe du monde, c'est un véritable test entre deux candidats au titre. On peut ensuite imaginer qu'il y aura des changements pour le troisième match de l'année et de la tournée contre le Japon le 20 novembre à Toulouse. Les cadres pourraient être préservés et on pourrait voir de nouveaux visages. C'est l'Irlandais Andrew Brace qui a été désigné pour ce match.



Notez que des officiels tricolores seront aussi sur le pont cet automne. Un trio français sera en charge de Roumanie vs Uruguay et Pierre Brousset qui sera au centre du terrain avant de s'envoler pour Cardiff afin d'assister l'Italie Piardi pour Pays de Galles vs Géorgie. Après Australie vs Nouvelle-Zélande, Mathieu Raynal ira à Bucarest pour la venue des Samoa. Eric Gauzins, Tual Trainini, Luc Ramos, Ludovic Cayre ou encore Benoit Rousselet, Jean-Baptiste Nuchy, Adrien Marbot et Thomas Charabas ont aussi été retenus. Si bien que la France sera particulièrement bien représentée durant les tests automnaux.