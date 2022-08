RUGBY. Le Top 5 des inconnus qui pourraient se révéler cette saison en Top 14 (Partie 1)

Au-delà des garçons qui ont déjà une belle renommée, d'autres jeunes gars méconnus mais au grand talent débarqueront en Top 14 avec l'intention d'y exploser.

Adrien Séguret

Voici probablement le garçon le plus connu de cette première liste. Mais également celui qui a le plus de chance de se faire une place au soleil au sein de son nouvel effectif. Il faut dire qu'Adrien Séguret, tout juste 24 ans, possède déjà un panel sympathique derrière lui, quand bien même celui-ci ne s'est pas fait dans l'élite du rugby français. Celui qui végétait en Top 14 au sortir de son titre de champion du monde U20 en 2018 est ensuite allé s'aguerrir en ProD2, et grand bien lui en a fait. Après 2 belles saisons à Mont-de-Marsan puis Grenoble, c'est en Isère que le solide 3/4 centre (1m82 pour 95kg) a définitivement explosé, l'an dernier. Auteur d'un exercice à 9 essais et 25 titularisations, Séguret n'a pas pu échapper au radar du CO, habitué aux recrutements intelligents en piochant au sein de la deuxième division. Il débarquera dans le Tarn, à côté de là où il a débuté, pour passer un nouveau pallier à l'échelon supérieur et pourquoi pas prendre peu à peu la place de Thomas Combezou, qui à 35 ans bien tassés, est plus proche de la fin que du début...

L'autre centre de cette liste, c'est Josiah Maraku. Un garçon de seulement 22 ans mais qui a déjà fait bien des misères aux défenses de ProD2 la saison dernière. Arrivé à Narbonne en décembre dans l'anonymat le plus total, le Néo-Zélandais a ensuite fait valoir des qualités offensives et une vision du jeu assez exceptionnels. Dôté d'un punch de folie et d'une technique individuelle - déjà - quasiment irréprochable, l'ancien joueur de Manawatu possède en plus un gabarit intéressant (1m80 pour 96kg) lui permettant de répondre comme il le faut aux exigences physiques du centre du terrain. Avec ses courses tranchantes et sa faculté à jouer après contact, nul doute, le remplaçant de Pierre-Louis Barassi avec le numéro 13 du LOU, c'est lui !

Pro D2. Narbonne. Ancien Baby Black, qui est Josiah Maraku, la bombe du RCN ?

Ce gars-là, c'est de la dynamite ! Entraperçu en Top 14 avec l'UBB l'an dernier (3 matchs), l'Argentin fut ensuite prêté à Mont-de-Marsan pour glaner un peu de temps de jeu. Résultat : 4 essais en 7 matchs, dont des déboulés exceptionnels pour un talonneur, à l'image de celui de 50m sur la pelouse de Provence Rugby lors de la 30ème journée. Joueur râblé (1m81 pour 105kg), puissant et dynamique au possible, il devra néanmoins parfaire ses lancers s'il veut prétendre à une place régulière dans le groupe bordelais. Mais à l'image d'un Lucas Peyresblanques, ses sorties de banc sont si impressionnantes qu'on aurait du mal à ne pas le voir souvent utilisé en impact player autour de l'heure de jeu. D'autant qu'avec le départ de Dweba, l'UBB n'aura plus de ce type de profil au talon dans son effectif.

En cherchant à nous renseigner sur cet ancien 3ème ligne d'Aurillac au moment d'apprendre sa signature à Paris, voilà que l'on nous dit : "lui, c'est le même que Beka Saghinadze". Au vrai, après de plus amples recherches, le Lelo nous fait plutôt penser à un autre géorgien passé par le LOU, Viktor Kolelishvili. Une tête avec laquelle on n'a pas envie de plaisanter, un physique taillé dans la roche et une activité dementielle en défense, pas de doute, Tsutskiridze marche dans les pas de son compère aujourd'hui retraité. Lui, c'est également une mobilité impressionnante et des qualités de vitesse qui le rendent souvent dangereux ballon en main, de par sa faculté à emprunter les brèches. À 25 ans, il débarque dans la capitale en même temps que trois autres 3èmes lignes, à savoir Habel-Kuffner, Ory et Hirigoyen. Et si la concurrence sera rude, il pourrait être l'une des belles surprises de l'effectif stadiste, au nom de ce qu'il a déjà montré en ProD2 comme en sélection. Pour pourquoi pas connaître la même adaptation en Top 14 que celle de son ami de Lyon, Beka Saghinadze.

Top 14. Qui est Beka Saghinadze (LOU), le Lelo qui a régné sur Gerland face au Stade Toulousain ?

Gael Dréan

Enfin vous avez déjà peut-être entendu vaguement parler de ce jeune garçon, Gael Dréan. Notamment parce que son histoire semble étrangement emboîter le pas de celui qui est devenu l'un des chouchous du XV de France : Gabin Villière. Il y a quelques mois, celui qui débuté sa carrière séniors en Fédérale 3 était sacré champion de France de Fédérale 1 avec Rennes. Depuis, le Breton a débarqué sur la Rade puisqu'il s'est engagé avec le RCT. Une récompense folle et belle pour un joueur qui a planté 14 essais en 22 match de Fed 1 la saison dernière. Aura-t-il la même réussite que son illustre aîné ? Ses qualités athlétiques, son énergie en défense et son jeune âge (21 ans) laissent en tout cas entrevoir de belles choses pour l'avenir. Même s'il faudra se frayer un chemin au milieu des Villière justement, mais aussi Kolbe, Wainiqolo ou Cordin. Rien que ça...