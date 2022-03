RUGBY. Le staff du XV de France à la tête des Barbarians Britanniques avant la tournée au Japon

Le staff des Bleus va coacher, selon l'Équipe, les Barbarians Britanniques pour un match face à l'Angleterre le 19 juin prochain, juste avant la tournée au Japon.

Après un Grand Chelem amplement mérité et avant une tournée au Japon très importante pour essayer de nouvelles choses, le staff du XV de France va relever un autre défi pour le moins insolite. En effet, et selon le journal l'Équipe, le staff tricolore va coacher l'équipe des Barbarians Britanniques ! Cette expérience ne durera que le temps d'un match, face au XV de la Rose, le 19 juin prochain.

Équipe de France. Après le Grand Chelem, Fabien Galthié bientôt prolongéUne nouvelle pour le moins surprenante, mais qui pourrait prochainement être officialisée. Cette rencontre, qui se déroulera lors des demi-finales du Top 14, pourrait donc accueillir quelques Français ayant été éliminés de la course au titre, et ce deux semaines avant la tournée au Japon. Pour rappel, les Bleus y disputeront deux rencontres, le 2 et 9 juillet.

Le mur Facebook du XV de France de Fabien Galthié, épisode 9