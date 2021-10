Rugby. Professionnel jusqu'au bout, Quade Cooper refuse une sélection mythique

Quade Cooper devait dans un premier temps prendre part à la rencontre entre les Barbarians et les Samoa. Mais a indiqué qu'il privilégiait son club des Kintetsu Liners, avec qui il est sous contrat.

Plongé dans l'anonymat depuis quelques années, Quade Cooper n'en finit plus de faire les gros titres. Après son appel inattendu avec les Wallabies, sa titularisation et sa pénalité victorieuse lors de son retour sous le maillot et vert, le voilà désormais sélectionné avec les Barbarians britanniques. Du moins c'est ce que l'on pensait. En effet, les Baa-baas annonçaient dans un premier temps, il y a de cela quelques jours, la convocation de l'ouvreur australien pour affronter les Samoa le 27 novembre prochain. Chose inattendue et rare, ce dernier a révélé qu'il refusait la sélection pourtant mythique. Cooper, qui a porté le maillot des Barbarians en 2017 face aux Wallabies (il en était d'ailleurs le capitaine), a affirmé préférer se concentrer sur la préparation avec son club japonais, les Kintetsu Liners.

FYI At no stage have I agreed to play for the @Barbarian_FC in the up coming game against Samoa.. I’m contracted to the Kintetsu liners. ❤️ — Quade Cooper (@QuadeCooper) October 5, 2021

Un choix qui peut étonner, mais qui démontre tout le professionnalisme de ''QC''. Officiellement, il est le premier joueur à affirmer ne pas vouloir participer à un match des Baa-baas, même si l'on se doute qu'en coulisses certains éléments ont dû déjà faire part de leur refus par le passé. On se souvient qu'en décembre dernier, treize joueurs des Barbarians prévus pour affronter l'Angleterre avaient enfreints le protocole sanitaire, ce qui n'avait pas manqué de faire réagir le microcosme rugbystique.

Oh la Boulette ! 12 joueurs des Barbarians exclus après un diner en plein CovidFinalement, Quade Cooper a eu le nez creux, puisque la rencontre entre les Barbarians et les Samoa n'aura pas lieu. En effet, les îliens qui devaient avant cela se mesurer à la Géorgie et l'Espagne ont renoncé à participer à leur tournée automnale, la faute aux mesures sanitaires très strictes mises en place sur l'archipel.