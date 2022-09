RUGBY. Le décès d'Elizabeth II marque la disparition de ''God Save the Queen'' dans les stades

Le décès de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, va avoir un impact sur le monde du sport avec le changement d'hymne avant les matchs.

La reine d'Angleterre, Elizabeth II, est décédée ce jeudi après-midi après 70 ans de règne à l'âge de 96 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère pour la Grande-Bretagne et le Commonwealth. C'est son fils aîné, le prince de Galles, désormais appelé Charles III qui lui succède. Mais le couronnement n'aura lieu que dans plusieurs mois. Une succession qui va avoir des répercutions dès maintenant, et notamment dans le monde du sport, dont le rugby. En effet, lors des matchs internationaux, l'hymne ne sera plus "God Save the Queen" mais "God Save the King". On n'avait plus entendu ce chant depuis 1952 et l'accession au trône d'Elizabeth suite au décès de son père George VI. Et compte tenu de la succession de la couronne britannique, avec William et son fils le prince George, ce n'est pas prêt de changer. On pourrait éventuellement réentendre "God Save the Queen" si d'aventure la princesse Charlotte monte sur le trône.

Pour les supporters du monde entier, c'est un véritable changement. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais chanté ou entendu "God Save the King" dans un stade. Dans le monde du rugby, on pourrait l'entendre dès ce week-end si l'Angleterre accède à la finale de la Coupe du monde de rugby à 7. Au mois de novembre, l'hymne devrait retentir lors des matchs du XV de la Rose face à l'Argentine, le Japon, l'Afrique du Sud puis la Nouvelle-Zélande. Quant aux supporters du XV de France, ils y auront droit pour la première fois l'hiver prochain lors du Crunch le 11 mars. Une première depuis 70 ans !