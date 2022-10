RUGBY. Le calendrier complet de la phase de poules 2022/2023 de Champions Cup

Découvrez le calendrier complet de la phase de poules 2022/2023 de Champions Cup avec les matchs de Toulouse, du Stade Rochelais ou encore de Montpellier.

L'EPCR a officiellement dévoilé le calendrier des quatre journées de Champions Cup. Et c'est le champion de France Montpellier qui ouvrira le bal du côté des London Irish le vendredi 9 décembre. Notez que la formation anglaise fait son retour dans l'élite européenne après plus de dix ans. La Rochelle, jeune champion d'Europe, recevra les Saints le samedi tandis que Toulouse ira au Munster le dimanche. Notez que ces deux matchs seront diffusés sur France 2. La première journée verra également le Racing 92, trois fois finalistes, recevoir le Leinster, quatre fois titré et battu par les Maritimes au printemps. Pour rappel, les huit clubs les mieux classés dans chaque poule se qualifient pour la phase éliminatoire.

1ʳᵉ journée : le week-end des 09/10/11 décembre

Vendredi 9 décembre

London Irish vs MHR à 21h sur BeinSport

Samedi 10 décembre

Racing 92 vs Leinster à 14h sur BeinSport

Sharks vs Harlequins à 15h sur BeinSport

Gloucester vs UBB à 16H15 sur BeinSport

Clermont vs Stormers à 16H15 sur BeinSport

Stade Rochelais vs Saints à 18h30 sur France 2

Bulls vs Lyon à 19h30 sur BeinSport

Castres vs Exeter à 21h sur BeinSport

Dimanche 11 décembre

Sale vs UIster à 14h sur BeinSport

Munster vs Stade Toulousain à 16h15 sur France 2

Saracens vs Édimbourg à 16h15 sur BeinSport

Ospreys vs Leicester à 18H30 sur BeinSport

2ᵉ journée : le week-end des 16/17/18 décembre

Vendredi 16 décembre

Gloucester vs Leinster à 21h sur BeinSport

UBB vs Sharks à 21h sur BeinSport

Samedi 17 décembre

Chiefs vs Bull à 14h sur BeinSport

Edimbourg vs Casres à 14h sur BeinSport

Lyon vs Saracens à 16H15 sur BeinSport

Leicester vs Clermont à 16H15 sur BeinSport

Ulster vs La Rochelle à 18H30 sur France 2

Stormers vs London Irish à 19h30 sur BeinSport

MHR vs Ospreys à 21h sur BeinSport

Dimanche 18 décembre

Saints vs Munster à 14h sur BeinSport

Stade Toulousain vs Sale à 14h sur France 2

Harlequins vs Racing 92 à 17h30 sur BeinSport

3ᵉ journée : le week-end des 13/14/15 janvier

Vendredi 13 janvier

Clermont vs Leicester à 21h sur BeinSport

Samedi 14 janvier

Gloucester vs Leinster à 14h sur BeinSport

Sale vs Toulouse à 14h sur BeinSport

Munster vs Saints à 16H15 sur BeinSport

Sharks vs UBB à 17H15 sur France 2

La Rochelle vs Ulster à 18H30 sur BeinSport

Bulls vs Exeter à 19h30 sur BeinSport

Saracens vs Lyon à 21h sur BeinSport

Ospreys vs MHR à 21h sur BeinSport

Dimanche 15 janvier

London Irish vs Stormers à 14h sur BeinSport

Castres vs Edimbourg à 14h sur BeinSport

Racing 92 vs Harlequins à 16h15 sur France 2

4ᵉ journée : le week-end des 20/21/22 janvier

Vendredi 20 janvier

Leicester vs Ospreys à 21h sur BeinSport

Lyon vs Bulls à 21h sur BeinSport

Samedi 21 janvier

Harlequins vs Sharks à 14h sur BeinSport

Saints vs La Rochelle à 14h sur BeinSport

UBB vs Gloucester à 16H15 sur France 2

Leinster vs Racing 92 à 16H15 sur BeinSport

Exeter vs Castrres à 17H30 sur BeinSport

Stormers vs Clermont à 19h30 sur BeinSport

Ulster vs Sale à 21h sur BeinSport

Dimanche 22 janvier