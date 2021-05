Le Biarritz Olympique peut-il être le trouble-fête de cette fin de saison de Pro D2 ?

Dôté d'un XV de départ de très grande qualité, le BO pourrait-il être la surprise des phases finales et coiffer l'USAP et Vannes au poteau sur un match ?

Aimez-vous la Pro D2 ? Si oui, vous allez être gâtés ce vendredi, avec un multiplex de 10 matchs, tous à 18h30, et une affiche digne d’une grande finale en guise de cerise sur le gâteau pour clôturer la saison : Perpignan - Vannes. Sauf que si - à juste titre - l’on ne parle presque que de ces deux derniers, Catalans comme Bretons ayant dominé de la tête et des épaules cet exercice 2020/2021, un de leurs principaux poursuivants pourrait bien jouer les trouble-fêtes durant cette dernière ligne droite : le BO. En gagnant le week-end précédent avec le bonus offensif à Angoulême, le Biarritz Olympique s’est en effet assuré son barrage à domicile (86 pts) et accueille ce week-end Rouen au complet, à l’exception de son capitaine Steffon Armitage laissé au repos, histoire de se préparer en beauté pour les phases finales.

