Pro D2. On connaît tous les qualifiés pour les phases finales !

La 29e journée de Pro D2 a livré son verdict sur les noms des qualifiés pour les phases finales. En battant Carcassonne avec le bonus, Grenoble s'est invité à la fête.

Sans attendre la dernière journée de Pro D2, on sait déjà quelles équipes joueront les phases finales. En effet, en s'imposant ce vendredi soir au Stade des Alpes face à Carcassonne, Grenoble a sécurisé sa 6e place aux dépens de son adversaire du soir. Un doublé de Blanc-Mappaz (7e, 17e), Fifita (48e) puis Fourie (68e) ont permis aux locaux de décrocher un précieux bonus offensif. Il y a désormais dix points d'écart entre le FCG et ses premiers poursuivants, l'USC et l'USON. Vannes, battu ce vendredi sur sa pelouse par Oyonnax était déjà assuré de jouer les demies tout comme Perpignan. Derrière, Biarritz (3e), l'USO (4e) et Colomiers (5e) étaient déjà à l'abri. Pour rappel, les clubs classés 3e à 6e disputent les matchs de barrage sur le terrain des mieux classés (le 3e contre le 6e et le 4e contre le 5e). Les deux vainqueurs se qualifient pour les demi-finales sur le terrain des clubs classés 1er et 2e. Pro D2 : Montée et maintien, on vous dit tout sur la course finale !Vannes et l'USAP attendent donc de connaître leurs adversaires. Mais rien n'est encore fait d'autant que Grenoble compte un match en retard sur Colomiers, qui n'est que deux longueurs devant. Pour l'heure, le FCG irait défier le BO mais la réception de Vannes, qui pourrait s'économiser en vue des demies, pourrait changer la donne. On pourrait donc avoir droit à un derby Oyonnax/Grenoble en barrages. De quoi donner encore plus de piquant à ces phases finales qui s'annoncent électriques en Pro D2. Des Oyonnaxiens qui sont aussi sous la menace de Colomiers. La réception d'Aurillac ce vendredi soir pourrait permettre aux Columérins de revenir à hauteur voire de passer devant à la faveur d'une victoire bonifiée. La 30e journée aura donc toute son importance pour connaître le classement final. Avantage Oyonnax qui reçoit Valence-Romans tandis que Colomiers ira à Mont-de-Marsan.

Classement avant la 29e journée :