RUGBY. La Champions Cup bientôt (encore) remaniée, que nous prépare l'EPCR ?

L'EPCR réfléchit actuellement, et depuis plusieurs mois, à faire évoluer le format de la Champions Cup. On pourrait retrouver l'ancienne formule dès l'an prochain.

RUGBY. Personne n'en parle mais la Coupe du monde des clubs est plus que jamais dans les cartonsVous commenciez à vous habituer au format de la Champions Cup à deux poules ? Sachez que l'EPCR se prépare à changer une nouvelle fois le format de la Coupe d'Europe comme le rapporte le Telegraph. Depuis trois saisons, les 24 équipes en lice sont réparties en deux groupes dans lesquelles elles n'affrontent que deux des autres clubs à domicile et à l'extérieur. Une formule qui a soulevé de nombreuses critiques et qui reste encore trop compliquée à comprendre pour certains supporters. Ainsi, des clubs avec un seul succès au compteur en quatre matchs, comme Clermont ou encore Toulouse l'an passé, pouvaient se qualifier pour les phases finales. De fait, l'organisation basée en Suisse qui gère les compétitions européennes réfléchit depuis des mois à une évolution des tournois. "Nous allons certainement faire évoluer notre format, cela ne fait aucun doute. La façon dont nous le faisons est encore en train d'être peaufinée pour le moment, a commenté Dominic McKay. Nous menons une enquête auprès de 1 000 passionnés de rugby dans toute l'Europe pour recueillir leur avis sur le format." L'idée est de proposer le format le plus approprié et le plus solide pour que la compétition puisse se développer dans les années à venir.



Quel pourrait être ce format ? Le site anglais avance que l'EPCR pourrait revenir à une formule bien connue des supporters. À savoir, six poules de quatre clubs où chaque équipe s'affrontait à domicile et à l'extérieur comme c'était encore le cas lors de la saison 2019/2020. Un retour en arrière qui pourrait prendre effet dès la saison prochaine ! "Les joueurs adorent la Champions Cup. C'est vraiment le summum du rugby de club, et nous devons nous assurer qu'il le reste pour les joueurs, puis explorer et partager le pouvoir de ce statut avec le plus grand nombre de personnes possible." Ces dernières années, la compétition a perdu de sa superbe aux yeux des supporters. Et la récente arrivée des franchises sud-africaines a été difficile à digérer pour les supporters comme pour certains acteurs de l'ovalie. Néanmoins, l'engouement est reparti à la hausse avec notamment plus de 2 millions de téléspectateurs devant le match de Toulouse face au Munster en janvier dernier. Sans oublier les 70 000 tickets déjà vendus pour les finales qui auront lieu à Dublin.



Avec les clubs sud-africains, la Champions Cup semble plus compétitive que jamais. Et il n'est pas certain que les clubs européens parviennent à conserver le trophée sur le vieux continent dans les années à venir. Non seulement il va être de plus en plus compliqué de remporter le titre, mais aussi de se qualifier pour la compétition. L'EPCR réfléchit non seulement à modifier le format mais elle pourrait aussi revoir le principe de qualification. Sera-t-elle uniquement basée sur la méritocratie (c'est-à-dire le classement au sein de chaque championnat) à l'avenir ? La répartition géographique des équipes pourrait aussi entrer en ligne de compte. "C'est un examen très réfléchi et méticuleux que nous faisons de nos formats en général, en examinant des choses comme les risques sportifs, le nombre d'équipes, le déroulement du week-end, la structure de la compétition elle-même", ajoute Dominic McKay. Cette nouvelle évolution sera-t-elle la bonne ?