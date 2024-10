RUGBY. Johnny Sexton prépare-t-il un retour inattendu pour aider l'Irlande ?

Après une brillante carrière, Johnny Sexton pourrait continuer à marquer le rugby. Des rumeurs évoquent son retour en équipe d'Irlande, mais cette fois-ci comme consultant stratégique.

Il avait tiré sa révérence avec classe après avoir mené l'Irlande jusqu'en quart de finale de la Coupe du monde 2023. Johnny Sexton, légende vivante du rugby mondial, semblait bien décidé à profiter d'une retraite bien méritée. Pourtant, l’histoire entre le numéro 10 emblématique et le rugby pourrait ne pas être totalement écrite.

Sexton, la légende du rugby irlandais

Selon des informations venues du Royaume-Uni, Sexton serait en pourparlers pour rejoindre le staff de l’équipe nationale irlandaise, cette fois dans un rôle de consultant.

Une nouvelle qui, si elle se confirme, pourrait ravir les supporters du XV du Trèfle. À 39 ans, l’ancien ouvreur du Leinster n’a plus rien à prouver sur le terrain.

RUGBY. La ‘’haine’’ de Sexton pour O’Gara : le secret derrière ses coups de pied magistrauxSexton aurait pour rôle de conseiller les demis d'ouverture du XV d'Irlande, comme Jack Crowley, Ciarán Frawley et Sam Prendergast. Et ce, de manière temporaire. Il pourrait commencer avant le choc face à la Nouvelle-Zélande. Puis enchaîner pendant le 6 Nations.

Une revanche à prendre

Mais avant de défendre leur titre, les hommes d'Andy Farrell auront à coeur de prendre leur revanche sur les All Blacks. Lesquels les avaient privés d'une qualification historique pour les demi-finales de la Coupe du monde à l'issue d'une rencontre de légende.

Avec 118 sélections en équipe nationale et une carrière couronnée de succès, notamment avec la province de Leinster et ses multiples victoires en Champions Cup, il est l’un des joueurs les plus respectés de sa génération. Mais il n’a jamais caché son envie de continuer à contribuer à la réussite de son pays, même après avoir raccroché les crampons.

Un rôle de consultant pourrait lui permettre de transmettre son savoir inestimable aux nouvelles générations de joueurs irlandais, tout en gardant un pied dans le monde du sport sans les contraintes physiques du haut niveau.