Rugby. Japon. Ferguson arrêté en possession de cocaïne, la fédération va tester tous les joueurs !

Après qu'un nouveau joueur fut arrêté en possession de cocaïne, la fédération japonaise a décidé de sévir. L'ensemble des membres du rugby professionnel du pays seront soumis à des tests de dépistage.

À partir de vendredi, le Japon connaîtra une petite révolution puisque la League One débutera, remplaçant anciennement la Top League. Mais pour les Nec Green Rockets Tokatsu, une affaire est venue entacher leur préparation. En effet, Blake Ferguson, international australien de rugby à XIII et recrue phare du club basé à Abiko, a été impliqué dans une bagarre dans un bar au Japon dans l'arrondissement de Minato, le 30 décembre dernier. Oui, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Au moment des fouilles, la police métropolitaine de Tokyo a découvert que le joueur de 31 ans était en possession de cocaïne. Dans la foulée, son club l'a licencié, sans que ce dernier n'ait donc disputé le moindre match avec sa nouvelle équipe, et donc en rugby à 15.

JAPON - La Top League suspendue à cause de... la cocaïne

Après cette affaire, la fédération japonaise a décidé de lutter de manière radicale contre la drogue au sein du rugby au pays du soleil levant. Pour rappel, déjà en mars 2020, la Top League avait été suspendu après que Joel Everson fut arrêté en possession de cocaïne, quelques mois après deux joueurs des Toyota Verblitz. Les instances nippones ont affirmé ce mardi, qu'elles allaient soumettre l'ensemble des joueurs des trois divisions professionnelles (League One D1, League One D2, League One D3) à des tests de dépistage de substances illicites. La fédération, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux a précisé souhaiter : ''effectuer régulièrement des tests de dépistage de drogue''. Hajime Shoji, directeur des opérations de la Japan Rugby League One nous informe que 1200 joueurs devront passer ces tests.

Le club des Nec Green Rockets a suite à cette affaire, fait tester l'ensemble de son effectif, staff compris, tous les résultats ayant été négatifs.