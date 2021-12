"RUGBY. INSOLITE. UNE ENTREPRISE RENCONTRE LE SUCCÈS AVEC SES BALLONS.... EN PEAU DE POISSONS"

L’entreprise All Sports Vintage dans les Pyrénées-Orientales a lancé une gamme de produit pour le moins inédite. Des ballons conçus en peaux de poissons.

Si vous cherchez un cadeau pour un amateur de pêche et de rugby, combinez les deux et offrez-lui un magnifique ballon en peaux de poissons. Oui, oui en cuir de poissons. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts. Du thon, du saumon et de la truite, vous avez le choix. Une brillante idée pensée par All Sports Vintage. Un projet qui est venu à la suite d’une mûre réflexion expliquait Didier Cazeilles, le fondateur de l’entreprise, dans les colonnes de France Bleu : « Le Covid nous a fait réfléchir. On s'est demandé comment réduire notre empreinte carbone et on a choisi de travailler sur le cuir des poissons. » Pour ce faire, toutes les peaux de poissons sont récupérées en Gironde, dans les usines Labeyrie à Arcachon. Elles sont ensuite travaillées dans les Pyrénées-Orientales, avant d’être cousus selon des techniques venues de Laponie. Un produit entièrement made in France. Un ballon résistant, mais qui est avant tout un objet de décoration. À plus de 300 euros pièce, il vaut mieux le laisser sur l’étagère qu’entre les mains d’une équipe de deuxième série. Crédit photo : allsportvintage.com



Pour les plus fantasques, il est possible de personnaliser à sa guise son ballon, il faudra en échange rajouter un petit billet au prix initial. Didier Cazeilles a commencé l’aventure seul en 2015, il est maintenant à la tête d’une petite entreprise qui tourne à plein régime : « Aujourd'hui, nous comptons quatorze salariés. Bientôt quinze d'ailleurs, car nous allons déménager l'an prochain de Villemolaque vers Toulouges. Notre atelier sera plus grand, nous disposerons aussi d'un showroom. » L’entreprise s’est même mise à vendre par le biais de la plateforme Amazon. Avec un si gros succès, Didier Cazeilles, pense fortement à s’exporter, des projets en Espagne, Italie et aux États-Unis sont en cours… Donc cette année, au lieu de mettre un pull de noël à l’effigie d’un club de TOP 14 au style plutôt douteux sous le sapin, conseil, déposez plutôt un magnifique ballon en peau de saumon. Ça épatera au moins la famille. Et bravo à l’entreprise All Sports Vintage pour cette brillante idée.