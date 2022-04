RUGBY. INSOLITE. Un village change de nom pour célébrer la victoire de l'équipe de France

Suite au succès de l'équipe de France dans le Tournoi, le village de Pontlevoy, organisateur du Rugby Heritage Cup Pontlevoy 2023, a décidé de changer de nom.

Connaissez-vous Pontlevoy ? Un village situé dans le Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire et qui abrite notamment une abbaye dont la construction a débuté il y a presque 1000 ans. Rassurez-vous, on ne va pas vous faire un cours d'histoire. Si Pontlevoy fait l'actualité en ce mois d'avril, c'est pour une raison plutôt insolite. En effet, suite à la victoire de l'équipe de France de rugby dans le Tournoi des 6 Nations, Grand Chelem à la clé, il a été décidé que la commune allait changer de nom. Oubliez Pontlevoy, il faudra désormais dire Dupontlevoy, en hommage au demi de mêlée et capitaine des Bleus, Antoine Dupont, récemment élu meilleur joueur du Tournoi. On peut voir ici le maire Jean-Louis Berthault avec Jacky Terrier adjoint et Luc Préaud conseiller municipal poser très solennellement la plaque du nouveau nom du village. "Quel coup de projecteur pour attirer les regards sur ce petit village du Loir-et-Cher dont le cœur va battre rugby pour la prochaine coupe du monde de rugby." En effet, Pontlevoy ou plutôt Dupontlevoy, organisera la Rugby Heritage Cup Pontlevoy 2023 du 02 au 07 septembre 2023 sur le site millénaire de l’abbaye. Une compétition de rugby scolaire mixte qui sera une première mondiale. Un projet, qui découle de la volonté du maire de développer le lien entre le rugby et l’éducation, et qui sera non seulement soutenu par France 2023 mais aussi par la FFR et de nombreux partenaires privés et publics. En 2023, 700 garçons et filles de moins de 15 ans représenteront leur pays et leur école et "célèbreront avec l’ensemble du territoire les 200 ans de la création du jeu de rugby dans une école en 1823." Le rendez-vous est pris.