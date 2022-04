RUGBY. INSOLITE. Jaminet à Doué, Lauret au centre, le meilleur des poissons d'avril

En ce premier avril, le monde du rugby n'a pas dérogé à la règle. Les clubs en passant par les joueurs, chacun y est allé de son petit canular. Voici une sélection.

RUGBY. INSOLITE. Un village change de nom pour célébrer la victoire de l'équipe de FranceLe monde du rugby n'a pas manqué d'imagination en ce premier avril. Ce site Ruck a notamment annoncé que le XV de la Rose est sur le point d'abandonner le Tournoi des Six Nations pour rejoindre un nouveau tournoi international qui les verra affronter l'Islande, Chypre et Madagascar. En France, le Racingman et Tricolore Wenceslas Lauret a déclaré qu'il serait replacé au centre. Découvrez également les poissons d'avril du LOU avec son nouveau parfum ainsi que celui de la LNR.

Avec 5 essais au compteur depuis septembre, quasiment autant qu’en 7 saisons pleines au @racing92, j’ai proposé au staff de me repositionner au poste de 3/4 centre pour que ma vitesse de pointe soit davantage utilisée.

1/3 pic.twitter.com/gBuCTklJkp — Lauret Wenceslas (@lauretwenceslas) April 1, 2022

#TOP14

Sur décision unanime du Comité Directeur de la @LNRofficiel, les joueurs pourront jouer avec le numéro de leur choix, du 0 au 99, dès la saison prochaine !



Quel numéro choisirais-tu ? pic.twitter.com/9Ey17U2Tzb — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 1, 2022

Vous saviez que Jaminet n'allait plus à Toulouse ?

Michalak aurait pour sa part été recruté par le Confluent Rugby Club XV.

À Agen, c'est un certain Pepito Elhorga qui s'est invité dans la composition du SUA.

#USMSUA 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐮 𝐝𝐞𝐫𝐛𝐲 face à l'@UsmSapiacRugby 🔥



Coup d'envoi à 19h30 ! pic.twitter.com/QX9ZYZvE4a — Agen Rugby - SUA LG (@agen_rugby) April 1, 2022

Encore plus insolite : l'utilisation de ballon de rugby par le Grand Nancy Volley-ball.