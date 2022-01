RUGBY. INSOLITE. Il y a près d'un siècle, la France affrontait les ''Invincibles'' néo-zélandais à Toulouse

En 1925, le stade des Ponts Jumeaux de Toulouse accueillait son seul match international entre la France et les déjà mythiques Néo-zélandais. Un évènement incroyable.

Il y a presque un siècle, le stade des Ponts Jumeaux à Toulouse accueillait son seul et unique match international. C'était le 18 janvier 1925, presque 97 ans jour pour jour. Une rencontre de gala entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande qui aura lieu devant 35 000 personnes. Cette année-là, les Néo-Zélandais, connus sous le nom des ''Invincibles'', partent de nombreux mois en tournée (1924-1925). Après s'être rendus en Angleterre, ''The Invincibles'' débarquent en France dans la peau de l'équipe ''que personne n'a jamais réussi jusqu'à ce jour à vaincre'', d'après le quotidien de l'époque Comoedia. C'est bien simple, les hommes en noirs sont décrits alors presque comme des surhommes, et n'ont pour exemple, pas connu la moindre défaite contre l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande en 28 confrontations. ''La ''team'' comprend 42 hommes, tous aussi splendides les uns que les autres, tant par leur poids que par leur taille''.

Ce 18 janvier donc, ce n'est que le deuxième affrontement de l'histoire entre les deux nations. Le premier ayant eu lieu 19 ans plus tôt à Paris (1906) pour une défaite des Bleus 8-38. Et près de 20 longues années plus tard à Toulouse, rien ne changera et l'hyper puissance des Néo-zélandais terrassera les locauux. Les Français ne vont pas démériter, mais finiront par s'incliner sur un score fleuve (6-30).

