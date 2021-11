RUGBY. France/Argentine. Des Bleus en démonstration ou bousculés ? Les pronos de la rédaction

Ce samedi, le XV de France reçoit l'Argentine dans le cadre de l'Autumn Nations Series. Les Bleus vont-ils débuter la tournée de novembre par une victoire ?

Erwan

Selon moi, la France a fait quelques pas de plus, comparé aux Pumas, en ce qui concerne l'identité de l'équipe et la cohérence de l'effectif. Cependant, pas sûr que l'association Jalibert/Ntamack soit encore à maturité ce samedi. J'imagine donc une rencontre disputée jusqu'à la 50/60ᵉ où les Bleus finiront ensuite par prendre le large.

Alexis

Pour ce match, je vois les Bleus l'emporter de peu, face à une équipe des Pumas accrocheuse, mais en fin de course. Malgré quelques absents de notre côté, l'équipe qu'alignera Galthié sera sûrement très bonne. Les joueurs devraient se trouver facilement pour ce premier test match, avec une charnière Dupont-Jalibert qui sera, je l'espère, en feu. France-Argentine : 28-20.

Louis

Cela fera presque 15 jours que les Français travaillent ensemble. À contrario, les Pumas sortent d'un Rugby Championship compliqué, soldé par six défaites en autant de rencontres. Surtout, après être tous retournés dans leur club respectif, ils n'ont eu que cette semaine de travail en commun après leur difficile campagne estivale. Même si l'on sait que ces rencontres face aux Argentins ont toujours une saveur particulière, je vois les Bleus avoir un temps d'avance sur la sélection de Mario Ledesma. Fabien Galthié et son staff sauront préparer le XV de France, notamment au défi physique que va imposer l'Argentine devant, avec des joueurs comme Kremer, Matera, Petti ou encore Lavanini. Les Français répondront présent dans ce secteur. Je vois donc les Pumas s'accrochaient mais finir par craquer dû notamment à la qualité de la ligne de trois-quarts française qui me paraît supérieure à son homologue. Victoire 28-15 des Bleus

Thibault

Selon Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France, les joueurs sont en très grande forme. Et les Argentins devraient en faire les frais. Cependant, ils ne vont pas se laisser faire. On peut s'attendre à une grosse première période avec des Pumas très agressifs, notamment devant. Un trop plein d'envie qui va se transformer en indiscipline. En supériorité numérique, les Bleus vont faire la différence dans le premier acte afin de ne pas se faire peur en fin de partie.

Théo

Une fois n'est pas coutume, on semble plutôt d'abord avec J-B Lafond. Les Argentins arrivent cramés pour cette tournée d'automne et ça risque de faire lourd à l'arrivée. Bien que les Pumas aligneront ce samedi une équipe très compétitive sur le papier, nombre des garçons titularisés (Kremer, Petti…) ont énormément enchaîné ces derniers mois et auraient probablement besoin de souffler un peu. Derrière, l'Argentine se cherche toujours un ouvreur de formation et devra faire face à quelques absences notables. En face, les Bleus risquent d'avoir un peu plus de déchet qu'habituellement après une longue période sans jouer ensemble, mais leur force de frappe offensive pourrait faire des ravages, c'est à force d'essayer. D'autant que selon nous, nos Tricolores auront ce second souffle si important dans un match de ce niveau-là, grâce à l'apport d'un banc annoncé très costaud là aussi (on pense notamment à Greg Alldritt). Pour toutes ces raisons et afin d'entamer cette tournée de novembre de la meilleure des manières, nous voyons la France s'imposer 31 à 16.

Baptiste

Les Pumas arrivent face à la France très fatigués. Rendez-vous compte : depuis l'automne 2020, les internationaux argentins n'ont pas eu de coupures pour cause de calendrier mal adapté à leur situation. Rugby Championship 2020, suivi de la saison européenne, les tests matchs de juillet 2021, le Rugby Championship 2021... Impossible de tenir à cette cadence infernale. L'Argentine a d'ailleurs perdu tous ses matchs du Championship cette année et terminé à la dernière place. Côté français, la nouvelle association Dupont-Jallibert-Ntamack sera intéressante à analyser, et je la vois devenir efficace rapidement dans le match, et permettre aux Français de se détacher au score assez tôt. De plus, c'est une confrontation entre latins. Et ce genre de rencontre est toujours engagée, constamment interrompue par des temps morts. Malgré la tension, les Argentins auront du mal à rivaliser. La fatigue argentine combinée à la forme des Bleus, m'amènent à penser que la France gagnera facilement la rencontre, avec néanmoins un sursaut d'orgueil argentin en fin de match. France bat Argentine par une vingtaine de points d'avance.