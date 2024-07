RUGBY. France U20. Défaite amère pour les Bleuets : 'Manque de Lucidité et Individualisme'

La défaite contre la Nouvelle-Zélande a laissé un goût amer aux Bleuets. Entre erreurs coûteuses et blessures, les espoirs de qualification se compliquent, mais l'équipe reste motivée.

Le choc entre la France U20 et la Nouvelle-Zélande a laissé un goût amer dans la bouche des jeunes Bleus, après une défaite crève-cœur dans le cadre de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Les différents membres du camp tricolore ont partagé leur frustration et leur analyse de cette rencontre intense via RugbyPass.

RESUME VIDEO. France U20. Les cannes de Quere Karaba et l'envie de Ferté n'auront pas suffi face aux Baby BlacksSébastien Calvet, l'entraîneur des Bleuets, n'a pas mâché ses mots : « C’est un truc de fou. On savait que les Néo-Zélandais avaient gagné le Rugby Championship, c’est donc la meilleure nation du Sud. » Malgré une première mi-temps maîtrisée, les Français ont payé cher les erreurs répétées, notamment en touche. « Avec un seul point de bonus, ça va être très dur de finir meilleur second, » a-t-il ajouté, soulignant la difficulté de la qualification.

Pour Joe Quere Karaba, troisième ligne de Toulon et des Bleuets, la frustration était palpable. « On a le match en main et derrière on prend le point de bonus défensif. Il va falloir bien préparer le Pays de Galles pour espérer être qualifiés, » a-t-il déclaré. Le jeune joueur a pointé du doigt le manque de lucidité et l’individualisme en fin de match, éléments cruciaux qui ont coûté cher à l'équipe.

On a eu beaucoup d’opportunités, surtout dans leur camp. On aurait pu marquer, mais chacun a voulu faire la sienne. On a joué un peu à tout seul. Derrière on fait des fautes et on leur rend le ballon.

Léo Carbonneau, demi de mêlée, a également exprimé son amertume face à ce scénario. « Chaque équipe a eu ses moments forts, ses moments faibles et au final, ça se joue sur une pénalité, » a-t-il observé. Il a souligné les similitudes avec le match contre l’Angleterre, où les Bleus avaient dominé la première période avant de céder en seconde.

Les blessures ont aussi pesé lourd dans la balance. Charles Kante-Samba a été déclaré KO, et Zinedine Aouad souffre d’une blessure au genou, compromettant sa fin de compétition. Calvet a regretté : « On a manqué de lucidité et la fraîcheur physique n’y était pas. »

Malgré la déception, les joueurs restent déterminés. Carbonneau a rappelé que tout n’était pas encore perdu : « On a pris le bonus défensif et comptablement, rien n’est fait. C’est quelque chose qui va nous motiver par rapport au prochain match. »

Pour les Bleuets, la route vers la qualification est semée d’embûches, mais l’espoir reste intact. Ils savent qu’ils ont le potentiel de battre n’importe quelle équipe et qu'ils doivent maintenant se concentrer sur la préparation de leur prochain défi contre le Pays de Galles.

Mais je ne suis pas inquiet parce qu’on a pris le bonus défensif et comptablement, rien n’est fait. L’année dernière, une équipe s’est qualifiée avec 9 points et là on peut avoir 10 ou 11 points.