RUGBY. France. La perte de poids d'Atonio, explication de son renouveau en Bleu ?

Alors qu'il a réalisé un Tournoi des 6 Nations grandiose à l'image de ses partenaires, Uini Atonio s'est livré dans L'Équipe sur sa perte de poids, qui a indéniablement joué sur ses performances.

Depuis la tournée de novembre, Uini Atonio s'est imposé à droite de la mêlée française et est devenu un titulaire indiscutable dans la tête de Fabien Galthié. À tel point que le joueur de La Rochelle a disputé les cinq matchs du Tournoi des 6 Nations, numéro 3 dans le dos avec à la clé, un Grand Chelem décroché. Une bonne forme retrouvée, qui peut s'expliquer aussi par une perte de poids. En effet, dans les colonnes de L'Équipe, Atonio a avoué être descendu sous la barre des 150 kg (pour 1m97) lors du Tournoi : ''Là, par exemple, j'étais à 146-147 kg, même si je suis toujours annoncé à 155 kg (rires). Avec l'âge, un genou un peu abîmé, je pense qu'il faudrait que je sois aux alentours des 140-142 kg si je veux vraiment être compétitif et continuer à ce niveau. Je l'ai fait en 2015, c'est passé crème (rires) !'' Ce dernier n'est par ailleurs pas le seul joueur tricolore à avoir connu une si grosse baisse de poids. On se souvient que Paul Willemse entre autres, s'était exprimé à ce sujet.

Ultra mobile lors de la compétition hivernale et disponible dans le jeu, il faut dire que le pilier avait en revanche parfois tendance à monter au-dessus des 150 kg. Ce qui avait un impact sur son rendement sur les terrains. Toujours pour le quotidien, il poursuit : ''Bon, après, quand j'étais retourné en Nouvelle-Zélande dans ma famille, j'avais vite repris. Le plus dangereux, c'est quand j'arrive vers les 150-151 kg. Pour des mecs costauds comme moi, ça va tellement vite de prendre 2 ou 3 kilos, c'est comme 1 kilo pour vous, ce n'est rien.'' Toujours est-il qu'Atonio a réalisé un Tournoi très costaud et est rentré dans la légende en remportant le Grand Chelem, douze ans après.

