RUGBY. Finale du Top 14, concerts, Gaulois énervés... le programme DINGUE du Rugby No Limit 2022

Vous l'attendiez. Il est tout chaud, tout frais. Préparé avec soin. Le programme de cette édition tant attendue du Rugby No Limit 2022 est enfin disponible !

Dans quatre jours, le Rugby No Limit 2022 débutera à Launaguet pour la 6ᵉ édition du Tournoi du Rugbynistère. Une édition très attendue qui marque le retour de l'évènement après une édition Mini en 2021 et une édition 2020 annulée pour cause de contexte sanitaire. L'heure est donc à la fête et aux préparatifs ! À vos notes pour ne rien rater du week-end !

Vendredi 25

Vendredi, c'est le Tournoi Entreprises. La compétition se déroulera durant l'après-midi. Une équipe de l'association du Rugby No Limit, composée de demandeurs d'emploi et/ou d'anciens bénéficiaires de ce que propose l'association toute l'année dans l'insertion professionnelle, sera alignée. Les premiers arrivants qui participent au Tournoi Public seront accueillis dès 16h00.

Le soir, point culminant de la saison : la finale du Top 14. Les supporters Tarnais et Cistes présents à Launaguet, pourront encourager leur équipe de cœur et chambrer les Toulousains qui ne verront pas le Bouclier de Brennus au Capitole cette année.

16h : Accueil des premiers arrivants

16h30 : Tournoi entreprises

20h45 : Projection de la finale TOP 14 sur écran géant

Samedi 26

Les choses sérieuses débutent ! Le Tournoi Public débutera à 10h00. Auparavant, le site de Launaguet accueillera dès 8h30 les nouveaux arrivants. Un échauffement sera prévu avant le début des matchs. Pause repas à midi, reprise des matchs. Puis le début de la soirée déguisée à 20h00, avec deux concerts prévus pour l'occasion. Les groupes Nedertgöth et Molly Mcharrel seront en tête d'affiche et pourront assurer l'ambiance. Les déguisements Gaulois sont fortement recommandés pour la soirée.

8h30 : Accueil des nouveaux arrivants

9h30 -10h : Échauffement

10h : Début de la compétition

12h30 - 14h : Pause repas

18h30 : Fin de la journée (tournoi)

19h30 : 2 Concerts + DJ

20h : Soirée déguisée sur le thème des Gaulois

Dimanche 27

Le réveil sera rude pour les joueurs. La compétition reprendra dès 10h00, pour se conclure à 15h00. À 16h00, grande cérémonie de remise des trophées. Ce formidable week-end touchera donc à sa fin. Mais quel week-end !

9h30-10h : Échauffement

10h : Suite de la compétition

12h - 13h : Pause repas

14h : Accès libre aux animations

15h : Fin du tournoi

16h : Remise des récompenses

Activités

Elles font partie du Tournoi. Les activités proposées cette année, dans le thème des Gaulois, seront folles et départageront les équipes du No Limit en plus du Tournoi Rugby.

Lancé de Hache sur cible

Lancé de Menhir

Course de Bouclier (soulevé du capitaine)

Combat Gaulois au-dessus de l'eau

Ventri Tir à l'Arc

Carreau-Lingien

Rugby No Limit 2022, du 24 au 26 juin au stade de Rugby de Launaguet (Nord de Toulouse).