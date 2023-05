RUGBY. Fin de carrière à 25 ans pour l'ancien Toulousain champion du monde Maxime Marty

L'ancien ailier de l'équipe de France des moins de 20 ans et du Stade Toulousain Maxime Marty raccroche les crampons à 25 ans après la regélation de Carcassonne.

"L’heure est venue pour moi de vous dire MERCI. Après 20ans de passion, de détermination, de plaisir, de doutes, de joie, de gloire, de déception, de sacrifices, j’ai pris la décision de passer à autre chose et d’arrêter le rugby professionnel et me consacrer pleinement à mes études de kiné." C'est par un long message publié sur les réseaux sociaux que Maxime Marty a annoncé la fin de sa carrière. A seulement 25 ans, l'ailier raccroche les crampons après deux saisons passées à Carcassonne en Pro D2. Un départ sur fond de relégation en Nationale pour le club audois. Cette saison, l'ancien international U20 aura joué 11 matchs, tous comme titulaire. Il aura porté les couleurs de Bayonne, Mont-de-Marsan et aussi le Stade Toulousain pendant deux saisons. Durant lesquelles il a participé à neuf rencontres de Top 14 (8 titularisations). "Merci à tous ces entraîneurs qui m’ont fait aimer ce sport, qui m’ont pris avec mes qualités et mes défauts, pour en faire le joueur de rugby que je suis devenu aujourd’hui."





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴍᴀx (@martymax_)

S'il n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans les clubs où il a joué, Maxime Marty a remporté de nombreux titres. À commencer par le Tournoi des 6 Nations U20 en 2018. Année durant laquelle il a également été titré au niveau mondial avec l'équipe de France de la catégorie. Il sera aussi champion de France de Pro D2 avec Bayonne en 2019 puis vainqueur du bouclier de Brennus avec Toulouse en 2021 et de la Champions Cup. Rares sont les joueurs avec une plus longue carrière qui possèdent un tel palmarès. "Le rugby gardera éternellement une place à part dans ma vie, il m’a construit en tant qu’homme, inculqué des valeurs dont je suis fier, et fait vivre des émotions de malade. J’ai ainsi une pensée particulière pour ce groupe France u20. Sachez que je serai toujours derrière vous." Une décision forte pour celui qui a aussi joué pour l'équipe de France de rugby à 7 sur le circuit mondial. Coupe du monde. France U20 - L'interview croisée des Maxime, Marty et LamothePlusieurs anciens coéquipiers ont réagi à cette annonce. "Félicitations pour tout ce que tu as accompli jusque-là le Max, mais ce n’est que le début et tu vas encore faire de belles et grandes choses", a ainsi écrit l'ouvreur des Bleus Romain Ntamack. Le Briviste Daniel Brennan, également international U20, a également commenté son message : "Un grand choix fait par un grand bonhomme. La vie continue et la suite va être merveilleuse." Louis Carbonel, Cameron Woki, Nelson Epée ou encore Lucas Tauzin et Matthis Lebel ont aussi eu une attention pour Marty. Nul doute qu'ils se recroiseront pour fêter les dix ans du titre dans quelques années. Rugby. France U20. Les Bleuets sacrés en 2018 évoluent-ils tous en Top 14 ?