RUGBY. FFR. La Ministre des Sports favorise Florian Grill ? La défense de Laporte ‘‘ne trompe personne’’ selon elle

À moins d’un an de la Coupe du Monde, les conflits politiques et sportifs semblent s’embraser à la FFR.

Dans un entretien accordé au JDD ce dimanche 18 décembre, Bernard Laporte s’est défendu. Plus particulièrement, le président de la fédération française de rugby a expliqué qu’il ne voyait pas pourquoi il devait quitter son poste. Son départ a été demandé par plusieurs personnalités du monde du rugby et du sport après une condamnation pour corruption. L’ancien manager de Toulon a fait appel de cette dernière depuis. Il est persuadé “d’être innocent”. Néanmoins, Bernard Laporte s’est accordé avec Bill Beaumont, président de World Rugby, pour se mettre en retrait de ses fonctions de vice-président de l’instance mondiale. Dans son discours de défense, il a également évoqué les intérêts de la personne la plus influente à avoir demandé sa démission : la Ministre des Sports Mme Amélie Oudéa-Castera.

RUGBY. Bernard Laporte et le bras de fer pour la présidence de la FFR, comment se défend-il ?Il explique notamment que les déclarations de la ministre sont des “efforts déployés par la ministre des Sports pour provoquer de nouvelles élections à la FFR”. Il prétend également que cette dernière ferait ça pour favoriser Florian Grill, principal opposant à Bernard Laporte au niveau national. Il explique qu’elle aurait “soutenu ouvertement, à travers une association (Rénovons le sport français), la liste de Florian Grill, adversaire de l'équipe conduite par Bernard Laporte.” Un soutien qui met à mal l’objectivité de Mme Amélie Oudéa-Castera envers l’autre candidat à la présidence de la FFR.

Pour L’Équipe, la Ministre des Sports a réagi. Entre autres, elle évoque une ligne de défense qui “n’est pas digne”.Dans cet entretien, elle exprime son sentiment au sujet des accusations :

Cette ligne de défense, fondée sur l'espoir de faire diversion, n'est pas digne. Ça ne trompe personne. Moi, je ne cherche à maintenir ou à placer personne. Les élections auxquelles j'appelle pour que la Fédération puisse repartir sur des bases saines seront le juge de paix. La LNR l'a bien compris. Il ne faut pas craindre le vote des clubs, c'est le fondement même de la légitimité démocratique dans cette Fédération, et l'une de ses forces. Et je n'accepterai pas que mon impartialité soit mise en question, la seule exigence que je poursuis est celle de l'éthique et de l'intérêt supérieur du rugby français.”

RUGBY. Quels anciens joueurs du XV de France souhaitent le départ de Bernard Laporte ?Elle dément également avoir conseillé à Bernard Laporte de se représenter dans le cas où il remettait son poste au cœur d’une élection. Plus précisément, elle déclare : “Je lui ai juste dit qu'à date rien ne le lui interdisait. Et c'est évidemment très différent !” Mme Amélie Oudéa-Castera détaille le souhait que Bernard Laporte se mette en retrait et désigne un président délégué. Toujours dans L’Équipe, elle exprime cette idée, qu’elle partage avec le Comité d’éthique, mais auquel différents problèmes se heurtent :

C'est là que je souhaite échanger avec le Comité. Car cette « mise en retrait » n'est pas prévue par les statuts et il faut en comprendre les implications et les garanties. Le Comité estimant que M. Laporte doit se voir retirer « toutes les prérogatives » attachées à la fonction de Président, cela veut dire que « le Président délégué » les aurait toutes. Mais pour combien de temps ? Et avec quelle légitimité ? La fonction n'est pas pourvue aujourd'hui et aucun « Président délégué » n'a jamais été choisi par les clubs. Une telle situation ne peut pas valablement durer pendant des mois. Surtout dans un contexte où la FFR fait face à des échéances et des enjeux cruciaux. J'imagine que le Comité d'éthique a aussi ces questions en tête.”

