Amateur. Dernier invaincu de Fédérale 2, Montmélian s'écrase à Saint-Jean-en-Royans en 8ème de finale

Les invincibles Savoyards de Montmélian sont tombés pour la première fois de la saison en huitièmes de finale aller de Fédérale 2 sur le terrain de Saint-Jean-en-Royans (49-23).

C’était l’exploit de cette saison, mais comme toutes les belles histoires ont une fin… L’US Montmélian a fini par tomber lourdement face au SC Royannais (49-23). Jusqu’ici tout va bien, comme dirait l’autre, 24 matchs, 23 victoires et un match nul. Le club savoyard affichait le meilleur bilan de tout le rugby français ! Du Top 14 à la Régionale 3, tous les clubs ont connu le goût amer d’un lendemain de défaite, tous sauf l’US Montmélian avant ce lundi 22 mai.

Les Montmélianais sont pourtant bien rentrés dans ce huitième de finale aller. Une pénalité transformée dès la 2ᵉ minute de jeu, puis un essai de Betemps (4’), et une nouvelle pénalité soldée d’un carton jaune pour les locaux. À la 7ᵉ minutes de jeu, Montmélian mène 0-11 et se retrouve en supériorité numérique pour dix minutes. Tout bascule à la 49ᵉ minute, alors que le score est serré (22-20), Chaleon s’écroule en terre promise et inscrit le deuxième essai de Saint-Jean-en-Royans. C’est le début de la fin pour Montmélian qui encaissera un 30-6 en seconde période. Un trou d’air de 30 minutes qui ne pardonne pas en phases finales.

16ᵉ homme

Tout était réuni pour réaliser l’exploit ! Saint-Jean-en-Royans compte 2 796 habitants, et pourtant, ils étaient 3 000 supporters rouge et noir (selon le Dauphiné Libéré) au stade Ernest-Chuilon. Ils ont assurément joué un rôle dans le succès de leur équipe. Une ambiance de phase finale comme on les aime, qui a permis aux Rouannais d'enfin s’imposer face à l’US Montmélian. Les locaux s’étaient, en effet, inclinés à deux reprises lors de la phase régulière (J6 : 26-34 / J17 : 35-34).

Tout n’est pas encore fait. Si avec 26 points d’avance, le SC Royannais a pris une option sur la qualification en quarts de finale de Fédérale 2, il faudra bien figurer au match retour, en terrain hostile, pour ne pas vivre une désillusion. Les Montmélianais auront à cœur de laver cette première défaite, et de ne pas gâcher une saison qui paraissait si parfaite. Une rencontre qui sent la poudre. Le huitième de finale retour aura lieu le 28 mai au Stade Albert Serraz à Montmélian.