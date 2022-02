RUGBY. FEDERALE 1. Le président de Valence d'Agen remonté après la perte de 8 points

Le président de Valence d’Agen (Fédérale 1), Jean-Christophe De Haro, a exprimé sa colère à la suite de plusieurs décisions préjudiciables pour son club.

Depuis le début de la saison, le club de Valence d’Agen a été du mauvais côté de décisions qui ont entraîné la perte de plusieurs points au classement. Cela a commencé lors du déplacement à Céret en tout début de saison. Le président valencien contacte alors la FFR au sujet de la possibilité de faire évoluer un jeune joueur mineur, qui allait avoir 18 ans à peine 11 jours après la rencontre, avec l’équipe fanion du club. La FFR demande à faire intervenir la commission médicale, qui aurait validé par la suite la possibilité de faire jouer le jeune joueur évoluant en junior au sein de l’équipe de fédérale 1. L’accord des parents est également recueilli, peut-on lire dans le Midi olympique. Tout est dans l’ordre pour le surclassement. Le match se déroule, Célian, le junior, sort un excellent match et aide son équipe à accrocher le nul face à Céret. Oui, mais voilà, après la rencontre, le délégué du match porte réclamation en affirmant que Célian ne pouvait évoluer qu’avec l’équipe junior du club. Valence d’Agen se voit alors retirer ses deux points du match nul et en supplément, écope de deux points de pénalités au classement. Une situation qui a le don d’agacer au plus au point le président du club. Lequel a tenu à remercier le président du club catalan, qui lui, n’a en aucun cas porté réclamation.

Cela nous met un peu en colère de voir qu’aujourd’hui, quand on essaie de faire jouer des jeunes, on se retrouve durement sanctionnés. Dans notre championnat très serré, perdre quatre points d’un coup est une sanction très dure. Que doit-on faire ? Laisser nos jeunes sur la touche et recruter des étrangers aguerris ? C’est ce que veut la FFR ?

Le président du club tarnais n’aurait peut-être pas fait entendre sa voix si l’équipe valencienne n’avait pas subi un autre préjudice quelques mois plus tard. En décembre dernier, lors de la réception de Marmande, le centre valencien semble inscrire l’essai de la victoire en toute fin de match, mais l’arbitre refuse aussi tôt l’essai, estimant que le joueur a rampé. Seulement, l’arbitre de touche, mieux placé, signale que le joueur a bel et bien marqué, l’arbitre revient donc sur sa décision et accorde l’essai. Valence d’Agen s’impose avec 4 points. Sauf que Marmande, porte réclamation dans la foulée, car à ce niveau-là, l’arbitre de touche ne peut déjuger son arbitre centrale. Une règle qui met en rogne l’homme à la tête du club valencien : « À quoi servent les arbitres de touche ? S’ils ne sont là que pour lever le drapeau et indiquer la sortie du ballon en touche, je vais économiser de l’argent et demander aux minimes de mon club d’endosser cette responsabilité. » La FFR décide ainsi de faire rejouer la rencontre, et c’est 4 points qui s’envolent à nouveau pour Valence d’Agen. Deux décisions qui mettent le club tarnais dans une situation très inconfortable : « On a perdu huit points sur des décisions litigieuses ; et le match de Marmande à rejouer le 20 mars va nous obliger à ferrailler neuf week-ends consécutifs sans pause… » À voir si la voix du président valencien arrivera jusqu’aux grandes instances de la fédération…