Rugby. Face aux gestes dangereux, Olivier Magne milite pour l'éducation avant la sanction

Très touché par le geste de Tekori face à Biarritz, Olivier Magne aimerait que les joueurs soient formés dès le plus jeune âge pour rendre le rugby plus sûr.

Top 14. La ''Tekorade'' de Joe est inacceptable pour Olivier MagnePrésent dans les tribunes à Aguiléra pour le match entre Biarritz et Toulouse pour Sud Radio, Olivier Magne n'a pu s'empêcher de commenter le geste de Joe Tekori sur Romain Ruffenach. L'ancien international tricolore était très remonté contre le joueur du Stade Toulousain. Pour RMC, il estime que certains rugbymen, par leur éducation rugbystique, mais aussi leur nature, pratique un rugby qui peut être dangereux. On le sait, la sécurité et la santé des pratiquants sont au centre de beaucoup de discussions à World Rugby. De nombreuses mesures mises en place ces dernières années visent à rendre le rugby plus sûr pour tout le monde. Mais une fois sur le pré, Olivier Magne considère que c'est aux joueurs d'être responsable de leurs actes. RUGBY. Jeu dangereux : Olivier Magne prône encore plus de sévérité après le cas SkeltonAussi, il estime qu'il faut continuer à montrer de la sévérité face à des gestes dangereux. Sensibiliser les plus jeunes mais aussi les professionnels via des formations pourrait également être une idée à développer. "Tout ça fait partie d'une sensibilisation globale qui permettra justement à certains joueurs qui sont éduqués à rugby peut-être différent, de plaquer un plus bas, de faire attention dans leur engagement, de ne pas faire des gestes qui pourraient nuire à l'intégrité physique des adversaires." À la sanction après coup, il préfère la prévention et la formation dès le plus jeune âge.