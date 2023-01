RUGBY. Et si l'ASM Clermont était favori face aux tigres de Leicester en Champions Cup ?

Dans l'état actuel des choses, l'ASM n'a pas vraiment fière allure avant de défier Leicester en Champions Cup. S'ils ne partent pas favoris, nous allons vous prouver le contraire !

Une mauvaise passe pour Leicester

Bien que l'équipe anglaise tournait à plein régime en championnat durant le mois de novembre, cette fin d'année 2022 et ce début d'année 2023 ne se déroule pas comme prévu. En effet, les tigres ont enchainé deux revers majeurs lors des deux dernières rencontres, accumulant au total 85 points encaissés ! Face au Sale Sharks, lors de la 14ème journée de Premiership, ils se sont inclinés 40 à 5, puis, lors du déplacement à Newcastle, Leicester a également perdu 45 à 26. Dans le doute ces dernières semaines, notamment par rapport à l'élection du manager Steve Borthwick à la tête du 15 de la Rose, Leicester n'a pas toute sa confiance habituelle. De plus, pour son troisième déplacement en autant de matchs joués, les Anglais feront face à une équipe de Clermont boostée par une victoire importante face à Perpignan.

Clermont doit enchainer les victoires

Bien que la Champions Cup ne semble pas représenter un grand intérêt pour le manager et les dirigeants de Clermont, qui doivent se concentrer sur le classement du Top 14, il est important pour le groupe d'enchainer les victoires à la maison. Après un succès difficile et acquise dans la douleur face à des Perpignanais accrocheurs, les coéquipiers de Damian Penaud devront conserver ce bel état d'esprit pour venir à bout des Anglais. Si ce dernier ne sera pas présent pour ce match, à cause d'une légère blessure à l'ischio-jambier, les Clermontois pourront compter sur le retour de deux cadres, absents depuis plusieurs semaines. En effet, Paul Jedrasiak viendra combler les défaillances en deuxième ligne, tandis que George Moala retrouvera sa place de titulaire au centre de l'attaque auvergnate. Deux renforts de marque qui viennent augmenter un peu plus les espoirs clermontois.

L'enjeu du classement pour l'ASM

Bien que la Champions Cup ne soit pas la priorité de la saison pour Clermont, une victoire pourrait tout de même leur suffire à rejoindre les phases finales. Actuellement, Leicester pointe à la troisième place du classement du groupe B, et quoiqu'il se passe ce week-end face à Clermont, les coéquipiers de Freddie Steward devraient se qualifier. Cependant, Clermont n'est pas dans la même posture ! Les "Jaunards" sont en 8ème position, ce qui leur permet pour le moment de valider leur ticket en phase finale. Néanmoins, cette place est loin d'être assurée, et une victoire face aux tigres de Leicester leur assurerait l'accession aux phases finales de la Champions Cup. Une source de motivation en plus, qui nous en sommes sûrs, galvanisera les hommes de Jono Gibbs.

