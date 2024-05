RUGBY. Enjeux, Suspense et Scénarios pour un Final épique, pourquoi la 30e journée de Pro D2 sera passionnante ?

En Pro D2, la course aux demi-finales est presque bouclée après la 29e journée. Vannes et Aix-en-Provence en tête, découvrez les autres qualifiés.

Ce vendredi soir, la saison régulière 2023/2024 de Pro D2 a partiellement rendu son verdict. On connait, en effet, quatre des six qualifiés pour les phases finales. Sans surprise, Vannes et Aix-en-Provence terminent aux deux premières places. Un rang synonyme de demi-finale directe à domicile.

Les deux formations ont encore un match à jouer pour savoir qui terminera au premier rang. Cela n'aura pas d'incidence sur la suite. Mais c'est toujours gratifiant de terminer sur la première marche après des mois de compétition. Et s'il y a une équipe qui a lutté pour se hisser dans le Top 6, c'est bien Grenoble.

DISCIPLINE. En pleine bourre en Pro D2, Grenoble continue de s'attirer les foudres de la LiguePour rappel, le FCG a lancé sa saison avec six points en mois en raison de problèmes financiers. Les Isérois ont ainsi occupé la 16e place pendant quatre journées. Cet exercice n'aura pas été un long fleuve tranquille pour Grenoble qui a ensuite connu la 9e place comme la 15e.

Mais les Grenoblois n'ont pas abdiqué. Même après avoir connu quatre défaites en cinq matchs de fin janvier à fin février. On peut même penser que le sérieux revers 40 à 3 sur la pelouse d'Agen a été un déclic. Car après cette 21e journée, le FCG n'a plus perdu une seule rencontre. Passant du 11e rang au 4e. Soit 8 victoires de rang !

Ce vendredi, c'est Colomiers qui a fait les frais des ardeurs grenobloises au Stade des Alpes (29 à 10). Un adversaire qui a dit au revoir aux phases finales par la même occasion. Du côté des Iséroises, ce succès scelle en revanche leur qualification au même titre que celles de Béziers et Dax.

En revanche, rien n'est fait pour Brive. Le CAB, avec 71 points, est toujours sous la menace de Mont-de-Marsan et Nevers, une petite longueur derrière. La 30e et dernière journée de la phase régulière va être très intéressante. Et ce, à plus d'un titre.

Pour rappel, le 3e reçoit le 6e, tandis que le 5e ira sur la pelouse du 4e. Or, Béziers, Grenoble et Dax se tiennent en trois points seulement. Et les trois clubs se déplacent. Le FGG n'aura pas la vie facile sur la pelouse du leader qui, bien que qualifié, voudra bien terminer devant son public. Tout comme le SA XV qui reçoit l'ASBH. Quant aux Dacquois, ils n'auront pas la vie facile à Nevers.

PRO D2. Brive réussit le casse de la saison et se met à rêver, à plusieurs conditions...L'USON n'a qu'un objectif, la victoire, et si possible avec le bonus. Car le CAB reçoit également. A savoir Biarritz, qui joue sa saison et peut-être sa survie sur ce match, à l'instar de Rouen. Le hasard du calendrier veut que les Normands, pas encore officiellement relégués, se déplacent sur la pelouse des Montois. Autant dire que cette 30e journée est sans doute la plus importante de la saison pour une grande partie des clubs.