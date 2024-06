RUGBY. PRO D2. Dérapage après la demie : des joueurs de Béziers au cœur d'une enquête

Si Béziers a plus que réussi sa saison, certains agissements ont terni cette fin de parcours à Vannes. Des débordements auraient eu lieu en Bretagne suite à une nuit un peu trop arrosée.

Des débordements à Vannes

Malgré une belle performance en demi-finale de Pro D2, les coéquipiers de Samuel Marques n'ont pas réussi à battre Vannes à La Rabine, et se sont incliné 27-21.

Bien évidemment, la saison des Biterrois est plus que satisfaisante, et ces derniers n'ont pas vraiment de regrets à avoir. Néanmoins, le tableau de cette année presque parfaite a été entaché par des débordements suite à la soirée en Bretagne.

En effet, selon les sources de Sud-Ouest, les joueurs de l'ASBH auraient été coupables de dégradation et de menaces, ce qui aurait entraîné ne plainte qui est en cours.

Selon le média local, les Biterrois seraient sortis faire la fête dans une boîte de nuit vannetaise, nommée Villa Kirov, et auraient regagné leur hôtel à la fin de la nuit. Le Brit Hôtel fleur de Rhuys à Theix-Noyalo, situé à plus de dix kilomètres de Vannes.

Arrivé sur les lieux, les joueurs auraient trouvé la porte de l'hôtel fermée, et auraient donc décidé de l'enfoncer pour rentrer dans l'établissement. Une fois à l'intérieur, ces derniers auraient consommé de l'alcool dans le bar de l'hôtel, continuant un peu plus la fête.

Toujours selon Sud-Ouest, la situation se serait aggravée quand la responsable de l'hôtel aurait été prise à partie à son arrivée et menacée de mort. Cette dernière observe désormais huit jours d'interruption temporaire de travail.

Le club du sud de la France a réagi à Sud-Ouest, avec ces mots : "On cherche toujours à savoir ce qu'il s'est exactement passé pour prendre des mesures disciplinaires en interne. Un joueur a été identifié et convoqué. Cinq à six joueurs seraient en cause. Ils n'avaient pas le digicode et auraient abîmé la porte pour rentrer. Il a aussi été question de dégradations, dont des verres brisés et du mobilier dégradé dans une chambre."

À présent, la gendarmerie de Vannes a ouvert une enquête pour prendre des mesures disciplinaires suite à ces agissements et des sanctions financières sont attendues pour le club biterrois.

