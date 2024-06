RUGBY. De la suspension à la sélection: Le Rochelais Oscar Jégou en mission avec le XV de France

Le flanker du Stade Rochelais, Oscar Jégou, rejoint le XV de France pour la tournée en Argentine. Un défi de taille pour ce jeune joueur, prêt à briller après une saison marquée par des épreuves et des succès.

A peine le temps de digérer la déception de la défaite en demi-finale de Top 14 face au Stade Toulousain. Le jeune flanker du Stade Rochelais, Oscar Jégou, va vivre une nouvelle étape décisive de sa carrière en rejoignant le XV de France pour la tournée en Argentine.

C'est compliqué parce que je suis très compétiteur. Je ne me contente pas de jouer une demi-finale. J'aurais aimé aller au bout. C'est très dur, c'est mon club. C'est encore Toulouse...(Source : L'Equipe)

Contacté par Laurent Sempéré, l’entraîneur des avants tricolores, Jégou a exprimé sa joie tout en reconnaissant la difficulté de passer rapidement de la déception à l’excitation. "J’ai eu un appel, je pars dimanche. Ça fait plaisir, mais il va falloir que je bascule très vite car pour l’instant la défaite est vraiment amère," a-t-il déclaré via le Midi Olympique.

Sacré champion du monde des moins de 20 ans l’année dernière, Jégou a su surmonter une période particulièrement difficile. A l'automne 2023, il avait été suspendu un mois par l’Agence française de lutte contre le dopage pour un contrôle positif à la cocaïne.

Une épreuve qu’il a sue transformer en moteur pour revenir plus fort. "J’aurais signé tout de suite pour cette fin-là. Mais encore une fois ce n’était pas fait, j’ai dû travailler dur et j’ai bien été aidé par l’ensemble du Stade Rochelais."

TOP 14. Champion du monde en titre, Oscar Jegou a été testé positif à la cocaïneCe retour en grâce est le fruit d’un travail acharné et d’un soutien sans faille de son club. Sur le terrain, Jégou a montré qu’il pouvait relever les défis les plus ardus. "Aujourd’hui, j’ai réussi à montrer le bon côté de tout ça sur le terrain et c’est le plus important," a-t-il ajouté.

Cette convocation en équipe de France est une reconnaissance de son talent et de sa résilience. Pour Jégou, rejoindre les Bleus était un objectif dès le début de la saison. Maintenant, il se concentre sur une nouvelle mission : performer en Argentine et gagner sa place. "L’autre gros objectif sera de performer en Argentine et de jouer, surtout, histoire de ne pas être le 24e homme," a-t-il confié.

Le défi est immense, mais Jégou a prouvé qu’il avait les ressources mentales et physiques pour le relever. Après une saison marquée par des hauts et des bas, ce jeune flanker a l’opportunité de marquer des points comme d'autres avant lui lors de cette tournée estivale. Les supporters rochelais et français suivront avec attention les performances de Jégou sous le maillot bleu.