RUGBY. Dax s'adjuge le derby landais, le suspense en PRO D2 est relancé pour la phase finale

Alors qu’il ne reste plus que deux journées de phase régulière, certaines équipes ont été relancées dans la course à la phase finale de PRO D2.

Dax est allé à Mont-de-Marsan et a renversé ses historiques rivaux, pour la 28ᵉ journée de Deuxième Division. Dans un match qui sentait déjà la phase finale, l’US Dax a battu le Stade Montois sur le score de 13 à 18, au stade André-et-Guy-Boniface et devant 12 000 passionnés. Ainsi, les Dacquois restent 5ᵉ de PRO D2 et peuvent même rêver d’un barrage à domicile.

L'US Dax ne fait pas de cadeau au Stade Montois

Derrière eux, le voisin landais a mal vécu la défaite. D’autant plus, le manager Patrick Milhet s’est plaint d’une action non sifflée contre ses rivaux, même s’il déclare que “Dax ne vole pas son match, Dax a fait un super rugby, a été pragmatique”, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Ce score à l’extérieur maintient le suspens sur l’ordre du top 6 de PRO D2. En effet, l’US Dax n’est plus qu’à 3 points au classement du 3ᵉ, l’AS Béziers-Hérault, et à une unité d’accueillir un barrage à domicile. Poursuivant le plus proche, le Stade Montois est à l’affût, avec quatre points de retard.

Tout devant, le RC Vannes et Provence Rugby font la course en tête en étant déjà certains de se qualifier directement en demi-finale. À seulement deux journées de la fin de la saison régulière, le tableau final de la PRO D2 prend forme, alors que les dernières places en barrages risquent de s’arracher…

En PRO D2, dernier train pour la phase finale !

En effet, la défaite du Stade Montois relance les espoirs de certains, pour tenter le hold-up. En clair, la large victoire de Brive contre Aurillac (45-13), le point de bonus récupéré par Nevers contre Angoulême, malgré la défaite (15-16), et la victoire de Colomiers sur Montauban (24-20) changent la donne.

Désormais, Colomiers Rugby peut rattraper le train de la phase finale avec 5 points de retard sur le sixième. De son côté, le CA Brive se trouve à seulement deux unités des Montois et s’offre une fin de saison à suspens. Du côté de l’USO Nevers, à égalité avec le dernier qualifié à la phase finale, devra faire fi de la défaite frustrante à domicile contre les Angoumoisins.

Cependant, le suspens pourrait disparaître aussi vite qu’il est apparu. Les trois concurrents se déplacent tous chez des formations du top 4 pour la prochaine journée, alors que le Stade Montois se déplace chez le pénultième, Montauban, avant de recevoir la lanterne rouge, Rouen. Mont-de-Marsan a les cartes en main, mais ne doit pas se faire prier pour arracher sa place pour la phase finale de PRO D2.

