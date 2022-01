RUGBY. COMPOSITION. Lucu de retour pour l'UBB, une charnière Youngs-Ford pour Leicester

Facilement vainqueur des Scarlets lors de la dernière journée, cette semaine, l’UBB se déplace sur la pelouse de Leicester pour tenter de valider leur billet pour les phases finales.

C’est LE choc de cette journée de Champions Cup. L’UBB, premier du championnat français, se déplace sur la pelouse de Leicester, premier du championnat anglais. À domicile, les Anglais n’ont toujours pas perdu le moindre match sur leur campagne européenne. 3 victoires sur 3 matchs sur la pelouse du Welford Road Stadium. Les Bordelais, auront à cœur de prendre leur revanche sur le match aller perdu sur la pelouse de Chaban Delmas. De plus, si les hommes de Christophe Urios ne veulent pas à avoir à se creuser la tête avec des calculs, ils devront absolument ramener des points de leur déplacement. Une victoire bonifiée les assurerait de recevoir en 8ᵉ de finale. En cas de défaite, si le Castres Olympique ne prend pas les 5 points sur la pelouse du Munster, les Bordelais seraient tout de même qualifiés.

Pour ce faire, Christophe Urios a décidé d’aligner une équipe rajeunie. Louis Bielle-Barrey, auteur d’une performance remarquée la semaine dernière est reconduite au poste de numéro 15. Santiago Cordero, quant à lui, retrouve son pote d’ailier. Nathanael Hulleu vient compléter le triangle de derrière Maxime Lucu et François Trinh-Duc animeront l’attaque bordelaise. Pour ce match, Alban Roussel, habituel deuxième ligne, sera alignée en numéro 8. La jeune garde Bordelaise pourra s’appuyer sur une première ligne d’expérience, Poirot et Tameifuna seront les deux piliers de la partie et Dweda sera titulaire au talon.

Union Bordeaux -Bègles 1 J. POIROT 2 J. DWEBA 3 B. TEMEIFUNA 4 T. JOLMES 5 J. MARAIS 6 A. ROUMAT 8 A. ROUSSEL 7 P. BOCHATON 9 M. LUCU 10 F. TRINH-DUC 11 N. HULLEU 12 R. LAMERAT 13 Y. MOEFANA 14 S. CORDERO 15 L. BIELLE-BARREY 16 M. LAMOTHE 17 L. KAULASCHVILI 18 L. TABIDZE 19 I. KITWANGA



20 P. DIMCHEFF 21 Y. LESGOURGUES 22 M. GARCIA 23 F. MORI

Pour recevoir le leader du championnat français, les Leicester Tigers n'ont pas fait dans la dentelle. La charnière ne sera autre que Ben Youngs et Geogre Ford, 188 selections pour l'Angleterre à deux. Derrière, les deux indéboulonnables du centre de l'attaque des Tigers, Dan Kelly, l'international irlandais et Matt Scott seront à nouveaux associés. Le solide sud-africain, Jasper Wiese sera titulaire au centre de la troisième ligne. Le pilier international anglais, Ellis Genge, sera quant à lui remplacant pour ce choc.

Nom_Equipe 1 J. WITHCOMBE 2 N. DOLLY 3 J. HEYES 4 O. CHESSUM 5 C. GREEN 6 G. MARTIN 8 J. WIESE 7 T. REFFELL 9 B. YOUNGS 10 G. FORD 11 H. SAUMAKI 12 D. KELLY 13 M. SCOTT 14 F. STEWARD 15 B. HEGARTY 16 C. CARE 17 E. GENGE 18 N. LEATIGAGA 19 E. SNYMAN



20 H. WELLS 21 J. VAN POORVLIET 22 F. BURNS 23 G. PORTER