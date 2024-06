RUGBY. Choc en Nouvelle-Zélande après le décès soudain d'un Maori All Black à seulement 25 ans

Tristesse et choc dans le rugby : Connor Garden-Bachop, joueur des Highlanders et des Māori All Blacks est décédé à l'âge de 25 ans.

Le monde du rugby est en deuil après l'annonce du décès soudain de Connor Garden-Bachop, joueur des Highlanders et des Māori All Blacks, à l'âge de 25 ans. New Zealand Rugby a confirmé cette tragique nouvelle, précisant que Garden-Bachop est décédé lundi des suites d'un problème médical.

Garden-Bachop a marqué les esprits dès ses débuts avec les Highlanders en 2021. En cinq saisons, il s'est imposé comme un atout précieux pour l'équipe basée à Dunedin, devenant un coéquipier apprécié pour son énergie et son engagement sur le terrain.

La semaine dernière, il avait annoncé son départ des Highlanders, exprimant sa gratitude pour ces "cinq années inoubliables" sur les réseaux sociaux.

Kei te tangi te ao Whutupōro kua hinga tētahi o ngā tama o te papa takaro.



The house of rugby laments the passing of one of its sons who graced the playing fields.



It is with great sadness that we acknowledge the passing of Connor Garden-Bachop yesterday. He will be… pic.twitter.com/lXLKkGY74T — All Blacks (@AllBlacks) June 17, 2024

Issu d'une famille profondément ancrée dans le rugby, Connor était le fils de Stephen Bachop et le neveu de Graeme Bachop, tous deux anciens All Blacks.

Sa mère, Sue Garden-Bachop, a également laissé une empreinte indélébile en tant que joueuse des Black Ferns avant de succomber à un cancer en 2009. Son frère, Jackson Garden-Bachop, poursuit actuellement sa carrière en France, avec Brive en Pro D2.

Les hommages affluent de toute la communauté du rugby. Les Highlanders, Wellington Rugby, New Zealand Rugby, le New Zealand Māori Rugby Board et la New Zealand Rugby Players Association ont exprimé leur profonde tristesse et leur soutien à la famille Garden-Bachop. "Connor était non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un père aimant pour ses jumelles et un ami cher à tous ceux qui le connaissaient".

En tant que fier représentant des Māori All Blacks, Garden-Bachop a su incarner l'esprit et la passion du rugby néo-zélandais. Son décès laisse un vide immense dans le cœur de ses coéquipiers et de ses fans qui garderont le souvenir d'un joueur capable d'illuminer une pièce par sa seule présence.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.