RUGBY. Charles Ollivon désigné capitaine des Barbarians, Damian Penaud sélectionné

Fabien Galthié a est un petit malin. À la tête des Barbarians britannique pour leur match face à l'Angleterre le 19 juin prochain, le sélectionneur de l'équipe de France a fait appel à Charles Ollivon mais aussi à Damian Penaud pour défier les Anglais à Twickenham. "Deux acteurs-clés de la résurgence du rugby français traversent la Manche pour nous aider à battre l'Angleterre. S'ils ne vous contournent pas, ils vous traversent... C'est Charles Ollivon qui est notre capitaine, et Damian Penaud", peut-on lire dans le tweet de la célèbre sélection de stars de l'ovalie.

