RUGBY. Changement de calendrier pour le 6 Nations dès 2025 pour satisfaire les fans et les diffuseurs ?

Le Tournoi des 6 Nations pourrait connaître une révolution avec l'introduction d'un 'Super Samedi' chaque week-end, supprimant les matchs du dimanche.

Selon la BBC, les responsables du 6 Nations réfléchissent actuellement à une modification du calendrier du Tournoi masculin. On ne parle pas ici de déplacer la compétition dans l'année. Comme cela a pu être évoqué parfois. Mais de revoir le programme des matchs.

Cette évolution pourrait en effet bouleverser les habitudes des fans en instaurant un « Super Samedi » chaque week-end de compétition. Traditionnellement, deux matchs se déroulent le samedi et un autre le dimanche, avec parfois un match le vendredi soir.

Et ce, jusqu'à la cinquième journée où toutes les rencontres s'enchaînent. Créant ainsi une journée intense et passionnante pour les supporters. Cependant, les discussions en cours visent à supprimer les matchs du dimanche et à concentrer l’action sur le samedi.

Les organisateurs estiment que cette nouvelle répartition plairait autant aux diffuseurs qu’aux fans, qui préfèrent visiblement les samedis pour suivre les exploits de leurs équipes favorites.

En 2024, les sept matchs les plus regardés se sont déroulés un samedi, nous apprend la BBC. Le choc entre la France et l’Irlande programmé vendredi soir à Marseille avait été l'exception à la règle.

À l’inverse, les matchs du dimanche, comme celui entre le Pays de Galles et la France, ont enregistré les audiences les plus faibles. Depuis l’introduction des matchs du vendredi soir en 2009, seuls le Pays de Galles et la France ont joué le vendredi soir, en raison de divers enjeux logistiques. La France devrait d'ailleurs ouvrir le tournoi 2025 en recevant le Pays de Galles le vendredi 31 janvier.

Ces propositions ne concernent pour l’instant que le championnat masculin, le tournoi féminin ayant son propre calendrier et ses accords de diffusion distincts.

La décision finale reste à confirmer, mais si elle est adoptée, elle pourrait offrir aux fans de rugby des week-ends encore plus passionnants et intenses, tout en renforçant l’attrait du tournoi auprès des téléspectateurs et des sponsors. Le « Super Saturday » chaque week-end pourrait bien devenir une nouvelle tradition incontournable du rugby.