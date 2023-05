RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Stade Rochelais dans un cercle très fermé avec Toulouse et Toulon

Ce samedi, face au Leinster en finale de la Champions Cup, le Stade Rochelais va entrer dans un cercle très fermé avec le Stade Toulousain et Toulon.

Certains clubs ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de la Champions Cup. Le Stade Toulousain, titré à cinq reprises, en est un parfait exemple avec trois finales de rang entre 2003 et 2005 pour deux titres remportés. Le RC Toulon a également marqué les esprits en atteignant le sommet de cette compétition durant trois saisons consécutives, de 2013 à 2015. Une période faste pour les Varois qui régnaient alors sur le rugby continental avec trois trophées en poche. Mais aujourd'hui, un autre club français se joint à ce cercle très fermé. Tenant du titre, le Stade Rochelais disputera samedi sa troisième finale consécutive de la Champions Cup, rejoignant ainsi les deux mastodontes du rugby hexagonal. C'est une véritable prouesse pour le club de La Rochelle qui était encore finaliste de la Challenge Cup en 2019. En seulement cinq ans, les Maritimes ont donc réussi à se hisser en finale d'un tournoi EPCR à quatre reprises. Une performance exceptionnelle qui témoigne de la qualité et de la régularité du club dans les compétitions européennes.

Après Marseille l'an passé, la finale de cette année se déroulera à l'Aviva Stadium, un lieu empreint d'histoire et de tradition rugbystique. Les Rochelais auront à cœur de défendre leur titre face aux locaux du Leinster. La province irlandaise participe déjà à sa septième finale de Champions Cup. Les Irlandais, forts de leur expérience, chercheront à égaler le record établi par le Stade Toulousain, qui affiche cinq étoiles sur son maillot. Ce choc sera également l'occasion de voir s'affronter à nouveau l'Irlande et la France. Mais dans une moindre mesure en comparaison de la demie face à Toulouse qui rappelait le choc du Tournoi des 6 Nations. Cette finale sera le 6e duel entre un club irlandais et une équipe tricolore à ce stade de la compétition. Jusqu'à présent, les joueurs du Trèfle ont pris l'ascendant avec quatre victoires contre une seule pour les Français.



Les enjeux sont considérables pour les deux équipes, qui donneront tout sur le terrain pour décrocher la précieuse couronne européenne. Cette finale de Champions Cup rassemblera par ailleurs une pléiade de talents internationaux. Des joueurs venant de huit pays différents, de l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Argentine et la France, auront à coeur de briller et d'ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Les téléspectateurs de près de 200 pays à travers le monde seront rivés devant leur écran pour assister à ce spectacle rugbystique exceptionnel. Samedi, le Stade Rochelais aura l'opportunité de marquer à jamais les esprits en remportant sa deuxième Champions Cup consécutive. Une finale épique se profile, et nul doute que les joueurs de La Rochelle mettront tout en œuvre pour écrire une nouvelle page d'histoire du rugby français.