RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le retour de Moefana peut-il permettre à l'UBB de réaliser l'impossible ?

Bousculés 13 à 31 face au Rochelais la semaine dernière, les Bordelais doivent remonter 18 points pour se qualifier. Le retour de Moefana peut-il porter les hommes d’Urios ver la qualification ?

Sonnés par des Rochelais pleins d’envie et de réalisme, la semaine dernière, les Bordelais ont été contraints de s’incliner 13-31 sur leur pelouse de Chaban Delmas. Un résultat qui oblige les demis finalistes de la saison passée de s’imposer de plus de 18 points à Marcel Deflandre pour passer au prochain tour de la compétition. Mais surtout, cette défaite a eu du mal à passer dans les rangs Bordelais : « On a vraiment pris un coup derrière la tête le week-end dernier. Mais c'est vrai qu'on a envie de montrer autre chose ce week-end. Ce n'était pas l'UBB. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de détails loupés. On a envie de vraiment se retrouver. », a confié le demi de mêlée Yann Lesgourgues. Un sentiment partagé par le talonneur français, Maxime Lamothe, en conférence de presse : « Sur ce match-là, personne n’a été à la hauteur ». Mais les hommes d’Urios ne sont pas du genre à s’abattre sur leur sort et veulent à tout prix redorer leur blason. Pour ce faire, le club girondin enregistre le retour de plusieurs cadres, le couteau suisse Seuteni et le deuxième ligne Jolmès seront du déplacement en terres maritimes. À l’instar de ses coéquipiers, le chelemard Yoram Moefana va refouler les pelouses, il commencera avec le numéro 13 dans le dos.

RUGBY. L'UBB doit-elle laisser filer le match retour et se focaliser sur le TOP 14?