Rugby. C'est officiel, les Lions Britanniques et Irlandais se rendront en Afrique du Sud !

Un temps incertaine et alors que de multiples solutions de secours ont été étudiées, la tournée des Lions Britanniques en Afrique du Sud aura bien lieu cet été. Voici le programme.

Ce n'était un secret pour personne. En ces temps de pandémie, une épée de Damoclès planait au-dessus de la tête de la désormais mythique tournée des Lions Britanniques et Irlandais. Ces derniers devaient initialement se rendre en Afrique du Sud cet été, pour y défier les champions du monde en titre, qui n'ont pas disputé la moindre rencontre depuis leur sacre sur les terres nippones en novembre 2019. Sauf qu'entre temps, la Covid-19 est passée par là, entraînant les organisateurs à imaginer un chamboulement de dernière minute, l'Afrique du Sud étant à l'heure actuelle le pays le plus touché dû notamment à ce nouveau variant. Plusieurs hypothèses ont alors été émises et posées sur la table. On pense en particulier à l'Autralie, qui s'est proposée pour accueillir la série de tests. Mais dernièrement, c'est le Royaume-Uni qui semblait tenir la corde. Une sorte de tounée inversée puisque les Springboks se seraient rendus sur le Vieux-Continent.

Finalement, il n'en sera rien et la Tournée des Lions se déroulera ''normalement'' en Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé Jason Leonard le président des Lions Britanniques et Irlandais ce mardi : ''Après avoir examiné les informations relatives aux différents scénarios d'urgence envisagés, je peux confirmer que la position prévue du Conseil est que la Tournée se déroule comme prévu en Afrique du Sud en 2021.'' Avant de poursuivre : ''Nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour fournir un plan de contre-mesures Covid-19 robuste pour assurer une tournée réussie, sûre et ininterrompue. S.A Rugby aura tout notre soutien pour vous aider à mettre en oeuvre ce plan.'' Une Tournée sur laquelle plane donc bon nombre d'incertitudes. La première reste bien évidemment celle du public dans les stades. Si l'espoir reste toujours de mise, la probabilité de voir cette Tournée se dérouler à huis-clos reste grande. Ce qui serait un gros manque à gagner pour la Fédération Sud-Africaine et tout ce qui s'ensuit. Mark Alexander, le président de la SARU s'est exprimé à ce sujet : ''Nous apprécions la confiance des Lions et partageons leur désir de voir une tournée sûre et réussie. Il y a de sérieuses implications financières pour SA Rugby, si l'évènement a lieu sans supporters présents et nous ne pouvons pas l'ignorer dans nos considérations. Mais nous sommes déterminés à ce que le résultat final offre la meilleure occasion et la meilleure expérience aux joueurs, aux supporters et à nos partenaires commerciaux.''

The British & Irish Lions have provided an update on the 2021 Castle Lager Lions Series 🦁#LionsRugby #CastleLionsSeries — British & Irish Lions (@lionsofficial) March 23, 2021

Concernant le terrain, le programme du périple sud-africain a donc été dévoilé. Et il nous promet des rencontres alléchantes. Les Lions démarreront le 3 juillet contre les Stormers, province sud-africaine de Super Rugby. En tout, c'est 8 matchs que disputeront les Britanniques sur un mois. Ils affronteront notamment la sélection sud-africaine ''A'' ainsi que d'autres provinces locales bien connues. Enfin, ils achèveront leur Tournée par cette trilogie face aux Springboks qui s'annonce dantesque. Les dates ? Notez-les bien. Le 24 juillet, le 31 juillet et le 7 août. On a hâte d'y être, et avec du public si possible.